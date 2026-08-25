Zmarł legendarny polityk z rządu Millera. Przez wiele lat zasiadał w Sejmie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-25 11:23

Nie żyje Czesław Śleziak, poseł czterech kadencji oraz minister środowiska w rządzie Leszka Millera w latach 2003–2004. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci powiadomiła w mediach społecznościowych córka.

Dwie palące się świece, obok nich portret Czesława Śleziaka. O śmierci polityka przeczytasz na SE Polityka.
Autor: MAREK ZIELINSKI / SUPER EXPRESS; New Africa/ Shutterstock

Wiadomość o śmierci byłego ministra pojawiała się we wtorek 25 sierpnia. W dniu dzisiejszym po długiej chorobie zmarł mój tata Czesław Śleziak. Wkrótce przekaże informacje dotyczące terminu pogrzebu. Pogrzeb odbędzie się w jego ukochanych Lalikach. Wszystkim, którzy w ostatnich dniach towarzyszyli tacie bardzo dziękuję - napisała córka polityka. 

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Kim był Czesław Śleziak?

W 1971 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, a w 1977 studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1971–1972 pracował jako starszy referent w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu. Po ukończeniu studiów podjął pracę naukowo-dydaktyczną jako asystent, a następnie starszy asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej od 1991 do 2005 pełnił funkcję posła na Sejm I, II, III i IV kadencji. Przez 4 kadencje zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, był jej wiceprzewodniczącym (1993–1997) i przewodniczącym (1997–2001). Od 2001 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. 3 marca 2003 po opuszczeniu koalicji rządowej przez Polskie Stronnictwo Ludowe zastąpił na stanowisku ministra środowiska Stanisława Żelichowskiego. Urząd ministra sprawował do dymisji rządu Leszka Millera w maju 2004. 

W wyborach parlamentarnych w 2005 nie kandydował. W przedterminowych wyborach w 2007 bez powodzenia ubiegał się o mandat posła z listy koalicji Lewica i Demokraci. Czesław Śleziak zostal odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

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