Zełenski nagle w Polsce. Co się stało?

Prezydent Ukrainy w Polsce

"W Lublinie, w drodze powrotnej do Ukrainy, miałem zaszczyt wręczyć ukraińskie odznaczenia państwowe dwóm wybitnym polskim wolontariuszom" - poinformował prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych. Wyróżnieni przez Zełenskiego Polacy to Bianka Zalewska i Damian Duda. Dlaczego akurat oni otrzymali nagrody specjalne od prezydenta Ukrainy? "Bianka Zalewska - dziennikarka TVN Discovery Poland, która pomagała udzielać pomoc humanitarną Ukraińcom i transportowała ranne dzieci do polskich szpitali. Damian Duda - wolontariusz i medyk, który zgromadził zespół medyczny, aby ratować naszych rannych żołnierzy na linii frontu. Utworzył fundację pomocy medykom, organizował szkolenia i zapewnił niezbędną opiekę medyczną" - czytamy na stronie Zełenskiego na portalu X (do niedawna Twitter).

Prezydent Ukrainy w swoim wpisie w mediach społecznościowych podziękował całej Polsce "za nieocenione wsparcie i solidarność, które pomagają bronić wolności całej naszej Europy!".

Co powiedział Zełenski o Polsce?

Wizyta w Polsce odbywa się po podróży Wołodymyra Zełenskiego do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Warto podkreślić, że to tam padły szokujące i zaskakujące dla Polaków słowa z ust prezydenta Ukrainy, a brzmiały one następująco: - Niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora - powiedział prezydent Ukrainy. Choć nie padła tu nazwa naszego kraju, to nikt nie ma wątpliwości, że chodziło właśnie o Polskę. Słowa Zełenskiego zaskoczyły nie tylko obywateli Polski, ale i naszego prezydenta. - Przykro mi się zrobiło w tym momencie, bo uważałem, że to jest takie niesprawiedliwe, co mówi - powiedział Andrzej Duda.

У Любліні, на зворотному шляху до України, мав честь нагородити двох видатних поляків – волонтерів українськими державними нагородами.Б’янка Залевська – журналістка TVN Discovery Poland, яка допомагала надавати гуманітарну допомогу українцям і транспортувати поранених дітей до… pic.twitter.com/vMr0IqyYIB— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2023

