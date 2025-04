Zełenski krytykuje reakcję ambasady USA na atak w Krzywym Rogu

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, publicznie skrytykował reakcję ambasady Stanów Zjednoczonych w Kijowie na niedawny, tragiczny atak Rosji na Krzywy Róg. W wyniku tego ataku, który miał miejsce w piątek, śmierć poniosło 19 osób, w tym dziewięcioro dzieci.

Zełenski, wyrażając wdzięczność za wsparcie ze strony szefów MSZ niektórych krajów europejskich oraz innych placówek dyplomatycznych w Ukrainie, nie krył swojego rozczarowania reakcją Stanów Zjednoczonych. W swoim wpisie na Telegramie podkreślił:

Niestety, nieprzyjemnie dziwi reakcja ambasady Ameryki: takie silne państwo, tak silny naród i taka słaba reakcja. Bali się nawet wypowiedzieć słowo "rosyjska" mówiąc o rakiecie, która zabiła dzieci.

Reakcja ambasady USA

Ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Kijowie, Bridget A. Brink, w swoim wpisie na platformie X wyraziła przerażenie atakiem na Krzywy Róg, jednak nie wskazała bezpośrednio na Rosję jako sprawcę.- "Przeraża to, że dziś wieczorem balistyczna rakieta trafiła w miejsce w pobliżu placu zabaw i restauracji w Krzywym Rogu. Ponad 50 rannych i 16 zabitych, w tym sześcioro dzieci. Oto, dlaczego ta wojna powinna się zakończyć" – napisała Brink.

Szczegóły ataku na Krzywy Róg

Do ataku na Krzywy Róg doszło w piątek wieczorem. Ukraińskie władze poinformowały, że Rosjanie użyli kasetowego pocisku balistycznego Iskander. Pocisk spadł w pobliżu popularnej kawiarni i placu zabaw. Wśród ofiar śmiertelnych znalazły się dzieci w wieku od trzech do siedemnastu lat, a także dziewięcioro dorosłych. Co najmniej 68 osób zostało rannych. W mieście ogłoszono trzydniową żałobę.

Reakcja Polski

Na atak na Krzywy Róg zareagował również szef ambasady RP w Kijowie, Piotr Łukasiewicz, który w swoim wpisie na platformie X zapewnił: - "Jestem przerażony barbarzyńskim rosyjskim atakiem rakietowym na cywilów, w tym wiele dzieci, który miał miejsce wczoraj w Krzywym Rogu. Rosja zniszczyła wczoraj 12 młodych, pięknych istnień. Łączę się w bólu z ich rodzicami i przyjaciółmi. Polska jednoznacznie i nieustannie wspiera Ukrainę".

