Zdobywała medale Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Jest na liście Nowej Lewicy

O co chodzi?

Kim jest Ewelina Fijołek?

Kandydatka Lewicy w wyborach do Sejmu 2023 urodziła się 29 grudnia 1978 w Rzeszowie. Fijołek jest byłą zawodniczką sekcji akrobatycznej Stali Rzeszów (1986-1998). 45-latka ma za sobą występ na mistrzostwach świata w gimnastyce. W 1995 roku w parze z Brygidą Sakowską zdobyła złoty w gimnastyce akrobatycznej. Jej kariera poszła dalej w kierunku trenerskim. W 2006 zaczęła trenować zawodników w klubie w wieloboju i układzie II.

Ewelina ma na swoim koncie także występ na mistrzostwach świata seniorów i mistrzostwach Europy. Zdobyła m.in. brąz w wieloboju i układzie I w 1994 (z Brygidą Sakowską), brąz w wieloboju i układzie II z Edytą Hadałą w 1992, srebro w wieloboju w 1994, brąz w wieloboju i układzie I z Andrzejem Sokołowskim (dwójka mieszana) w 1996.

Obecnie kandydatka Lewicy pracuje jako nauczycielka w Zespole Szkół Sportowych w Rzeszowie. Jest też związana z Klubem Akrobatyki Stal Rzeszów, gdzie zajmuje stanowisko instruktorki akrobatyki. Działa także w Podkarpackim Okręgowym Związku Akrobatyki Sportowej.

Tegoroczne wybory nie są pierwszymi, w których swoich sił próbuje Fijołek. Pierwszy raz zrobiła to w 2018 roku. Bez powodzenia startowała wówczas w wyborach samorządowych. Kandydowała do rady miejskiej Rzeszowa. Radną została ostatecznie w miejsce wybranego do Sejmu Wiesława Buża.

