Zdenerwowany Piotr Müller apeluje o wyciszenie emocji w PiS. "Nie chcemy dać tej satysfakcji"

Weronika Fakhriddinova
2026-04-22 9:00

Po burzliwych dniach w Prawie i Sprawiedliwości i sporze wokół stowarzyszenia Rozwój Plus głos zabrał Piotr Müller. W „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 polityk jasno zadeklarował: nie będzie rozłamu, a inicjatywa Mateusza Morawieckiego będzie dalej działać. Jednocześnie zaapelował o wyciszenie emocji w partii.

  • Po burzliwych dniach w PiS Piotr Müller apeluje o wyciszenie emocji i rozwiewa plotki o rozłamie.
  • Stowarzyszenie "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego będzie kontynuować działalność, integrując się z partią.
  • Müller podkreśla, że nikt z otoczenia Morawieckiego nie opuści PiS, by tworzyć nową formację.
  • Czy apel Müllera o jedność i współpracę zakończy wewnętrzne spory w partii?

„Nie damy tej satysfakcji”

Piotr Müller odniósł się do pojawiających się w mediach spekulacji o możliwym rozłamie w PiS. Jak podkreślił, część komentatorów liczy na taki scenariusz, ale – jak zaznaczył – partia nie zamierza iść w tym kierunku.

– Oczywiście, że jest tak, że część mediów byłaby zadowolona, gdyby PiS się rozpadło. Natomiast my nie chcemy dać tej satysfakcji – powiedział w TVN24.– Niektórzy właśnie u nas w formacji, mam wrażenie, chcieliby bardzo nas wypchnąć, a my tego po prostu nie damy zrobić – dodał.

„My z partii nie wychodzimy”

Polityk wyraźnie odciął się od scenariuszy, w których środowisko związane z Mateuszem Morawieckim miałoby opuścić struktury partii lub budować własny projekt polityczny.

– My z partii nie wychodzimy, nie budujemy nowej partii – podkreślił.

Przywołał przy tym sytuację z 2011 roku, kiedy część polityków PiS zdecydowała się na odejście z ugrupowania.

„Rozwój Plus” zostaje

Müller jednoznacznie odniósł się także do przyszłości stowarzyszenia Rozwój Plus, które w ostatnich dniach stało się jednym z głównych tematów wewnętrznej debaty w PiS.

– Przede wszystkim stowarzyszenie nie ulega likwidacji, co zresztą nawet literalnie było powiedziane wczoraj na konferencji – zaznaczył.– Ono kontynuuje swoją pracę, bo my chcemy pozyskiwać osoby, które są spoza PiS do naszej wspólnej aktywności – wyjaśnił.

Dodał również, że działalność inicjatywy ma być powiązana z pracami partii, m.in. poprzez Radę Ekspercką.

Apel o uspokojenie sytuacji

Na koniec Müller odniósł się do napięć, które w ostatnich dniach pojawiły się w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Polityk podkreślił, że kluczowe jest teraz wyciszenie emocji.

– Liczę na to, że to się wreszcie uspokoi – powiedział.– Ja nie dołożę dzisiaj do pieca w tym zakresie i o to apeluję do moich kolegów – dodał.

Co dalej w PiS?

Wypowiedź Müllera wpisuje się w szerszy przekaz, który pojawił się po nocnym spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Politycy obozu rządzącego starają się dziś podkreślać jedność i ograniczać spekulacje o możliwym konflikcie.

Jednocześnie z ich słów wynika jasno, że Rozwój Plus ma działać dalej, ale już w formule powiązanej ze strukturami partii. To oznacza, że napięcia nie zniknęły całkowicie, lecz zostały przeniesione na inny poziom, wewnętrznej współpracy i rywalizacji o wpływy.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
