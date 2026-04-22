Bogucki ostrzega Żurka przed rozliczeniem. Minister opowiedział historią o psach

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
2026-04-22 5:15

Szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek (56 l.) jest krytykowany przez polityków PiS i Pałac Prezydencki za rozliczanie ich rządów. – Przyjdzie czas sprawiedliwego osądzenia – odgraża się szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki (46 l.). – Służby już mnie sądziły za czasów Ziobry – tak odniósł się do tych zapowiedzi Waldemar Żurek w rozmowie z „Super Expressem”.

Autor: Marek Kudelski, Hojny Artur / Super Express

Bogucki: Przyjdzie czas osądzenia

Wymiar sprawiedliwości prowadzi szereg postępowań wobec polityków PiS, którzy w latach 2015–2023 sprawowali ważne stanowiska i wobec których zachodzi podejrzenie nadużywania uprawnień. Jedną ze spraw jest śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Były minister Zbigniew Ziobro w związku z rozliczeniami wyjechał na Węgry. W telewizji Republika do działań obecnego ministra sprawiedliwości odniósł się szef Kancelarii Prezydenta. – Myślę, że po tym wszystkim, po tych aktach bezprawia, po tym, co dzieje się już od ponad dwóch lat (…), pan minister Żurek zostanie wstrząśnięty i zmieszany tym wszystkim. I myślę też, że przyjdzie czas sprawiedliwego osądzenia, sprawiedliwego podsumowania tego, co dzieje się w ostatnich latach. To nie chodzi o wendetę. To nie chodzi o jakieś rozliczenia (…). Chodzi po prostu o sprawiedliwe podsumowanie tego, co dzieje się w Polsce – zapowiedział Zbigniew Bogucki.

Żurek: Mała psina głośno szczeka

Tymczasem Waldemar Żurek nie pozostaje dłużny i stanowczo odpowiada Boguckiemu. – Pan Bogucki lubi straszyć. Tylko ta metoda naprawdę nie działa. Pewnie myśli swoimi kategoriami. Sądziły mnie już sądy za czasów Ziobry. Tropiły mnie służby reżimu. I mam się całkiem dobrze. Robię swoje i pilnuję, by przestrzegano prawa. Pamiętam, jak miałem kiedyś dwa psy: mieszankę ratlerki i ogromnego wyżła angielskiego. Ta mała psinka strasznie zawsze ujadała. Robiła to chyba ze strachu. Duży patrzył na nią z milczącym spokojem i wyraźnym brakiem zrozumienia. Wiedział, że żaden pies na wsi nie ma z nim szans – powiedział nam Waldemar Żurek.

