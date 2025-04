Zbigniew Ziobro znów unika komisji ds. Pegasusa! "Po raz kolejny stchórzył!"

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie PiS, Zbigniew Ziobro, został wezwany do złożenia zeznań przed sejmową komisją śledczą badającą sprawę Pegasusa. Ziobro kilkukrotnie ignorował wezwania. W styczniu, po uzyskaniu zgody sądu, policja zatrzymała go i doprowadziła do Sejmu, jednak przesłuchanie nie doszło do skutku, ponieważ komisja zakończyła posiedzenie tuż przed planowanym rozpoczęciem przesłuchania. W związku z tym, komisja, za pośrednictwem prokuratora generalnego Adama Bodnara, wystąpiła o areszt tymczasowy dla Ziobry, mający na celu wymuszenie jego obecności na przesłuchaniu. Jednak 31 marca Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek komisji śledczej o zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry.

Mimo to Zbigniew Ziobro nie stawił się na czwartkowym przesłuchaniu komisji ds. Pegasusa. - Stwierdzam, że Zbigniew Ziobro nie stawił się na wyznaczony termin. Do komisji śledczej nie wpłynęło również usprawiedliwienie lub jakakolwiek inna informacja dotycząca jego nieobecności - przekazała podczas rozpoczęcia obrad przewodnicząca Magdalena Sroka. Jak dodał Tomasz Trela, "nie ma chyba złudzeń czy wątpliwości, że Zbigniew Ziobro robi wszystko żeby unikać zadawanych pytań". - Buńczuczne zapowiedzi i wypowiedzi w mediach, że nie ma nic do ukrycia, że może się stawić, że może zeznawać, oczywiście nie mają potwierdzenia w faktach - powiedział poseł. - Po raz kolejny stchórzył i nie chce zeznawać przed komisją. Nic dziwnego, boi się konfrontacji nie tylko z pytaniami, ale faktami i dokumentami, którymi dysponuje komisja - dodał Trela. Członek komisji zapowiedział, że złoży wniosek do komisji o ukaranie byłego ministra sprawiedliwości karą grzywny. Poprosił też o wyznaczenie kolejnego terminu przesłuchania.

Z Trelą zgodził się również Marcin Bosacki. - Pan świadek Ziobro jest absolutnie kluczową osobą, która musi zeznawać ws. afery Pegasusa. Ostatnie tygodnie pokazały to z jeszcze z większa mocą. Wiemy od jakiegoś czasu, że pan Ziobro wbrew swoim zaprzeczeniom z ubiegłego roku z całą pewnością wiedział o operacji finansowania Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości. On za to odpowiadał i on za to nieprawidłowe, prawdopodobnie sprzeczne z prawem finansowanie, musi odpowiedzieć - powiedział.

