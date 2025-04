Sroka do Ziobry: "Nie bądź tchórzem". Wójcik: "Nie polujcie na Zbyszka"

Politycy są zgodni, co do żałoby narodowej. Sprawdź, jakie obowiązują ograniczenia

Przesłuchanie Ziobry mogłoby być przełomowe dla prac komisji

Komisja do spraw Pegasusa mozolnie wyjaśnia sprawę domniemanej inwigilacji opozycji za rządów PiS i nadużywania zaawansowanego szpiegowskiego systemu. Efekty jej prac rozczarowują także wielu polityków obozu rządzącego. Przełomowym wydarzeniem dla członków komisji mogłoby być przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości. To ten resort sfinansował zakup Pegasusa, z którego korzystały później służby specjalne.

Jednak Zbigniew Ziobro miesiącami przedstawiał komisji zwolnienia lekarskiego związane z choroba nowotworową, a kiedy jego stan zdrowia szczęśliwie się poprawił Trybunał Konstytucyjny orzekł, że komisja działa niezgodnie z konstytucją. Politycy obozu rządzącego uważają, że to niewiążące stanowisko, opozycja jest odmiennego zdania.

Będą wzywać do skutku

- Ta pseudokomisja nie istnieje. Apeluję do członków tej nielegalnej komisji, aby przestali polować na Zbyszka Ziobrę i zakończyli ten cyrk – mówi Michał Wójcik i zapewnia, że były lider Solidarnej Polski nie stawi się na przesłuchaniu.

- Jeśli tak będzie złożymy wniosek do sądu, aby ukarać go karą 3 tys. zł. Będziemy go wzywać aż do skutku. A finałem będzie przesłuchanie Ziobry w prokuraturze w sprawie Funduszu Sprawiedliwości – mówi Witold Zembaczyński (45 l.) z KO.

