Zbigniew Ziobro wyśmiewa się z Dudy. "Dobrze, że nie zajmuje się polityką"

Poseł PiS komentuje nowe zajęcie eks prezydenta

Po zakończeniu drugiej kadencji głowy państwa Andrzej Duda wszedł do biznesu, a dokładnie do nadzoru nad spółką ZEN.com, która zajmuje się m.in. wymianą walut przez internet. Zbigniew Ziobro pytany o biznesową ścieżkę byłego prezydenta udziela zaskakującej odpowiedzi: - Kompletnie mnie ona nie interesuje. Dobrze, że pan Andrzej Duda już przestał się zajmować polityką. Życzę mu jak najlepiej, niech mu się wiedzie. Ja nie jestem człowiekiem, który by komukolwiek źle życzył – odpowiada poseł PiS. - Miałem istotny udział w tym, że pan Andrzej Duda znalazł się w dużej polskiej polityce. Przypomnę, że to ja zaproponowałem mu, żeby został wiceministrem sprawiedliwości. Był moim zastępcą. Wprowadzałem go często w arkana polityki. A zrobiłem to wierząc, że kiedyś będzie mógł dobrze służyć Rzeczpospolitej – twierdzi Ziobro.

Politycy PiS krytycznie o decyzji Andrzeja Dudy: "Dla niego nie ma już miejsca w polityce"

Ziobro: Nie zgadzałem się z Dudą

A czy poseł PiS dziś żałuje ten decyzji? - Myślę, że kiedyś przyjdzie czas na głębszą refleksję. Na pewno mogę powiedzieć jedno: Zupełnie nie zgadzałem się z panem prezydentem Dudą, jeżeli chodzi o jego działania w obszarze sądownictwa. Mieliśmy tutaj kompletnie odmienne zdanie. Niestety ostatnie zdanie należało do Andrzeja Dudy, który miał w ręku weto i zablokował reformy sądownictwa, które proponowałem, a potem ostatecznie nie zgodził się na kolejne, które mu przedstawiają w drugiej kadencji – podkreśla Ziobro.

