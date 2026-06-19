Zbigniew Ziobro wydał oświadczenie. Wskazał, gdzie przebywa

Zbigniew Ziobro, poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, złożył oświadczenie, że przebywa w USA, poza terytorium Unii Europejskiej, co budzi prawne kontrowersje i może wpłynąć na decyzję o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Prokuratura Krajowa stawia Zbigniewowi Ziobrze poważne zarzuty, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie stanowiska Ministra Sprawiedliwości do popełnienia łącznie 26 przestępstw, związanych m.in. z Funduszem Sprawiedliwości.

Istnieje spór wśród prawników dotyczący zasadności wydania ENA, jeśli podejrzany faktycznie przebywa poza UE, z dwiema głównymi interpretacjami co do zakresu stosowania tego mechanizmu.

Sąd Okręgowy w Warszawie aktywnie ustala faktyczne miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Jak poinformowała Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, w związku z prowadzonymi postępowaniami, sąd zwrócił się w tej sprawie do Prokuratury Krajowej. Do sądu wpłynął również wniosek obrońcy polityka.

- Do sądu wpłynął także wniosek obrońcy ściganego o nieuwzględnienie wniosku o wydanie ENA, do którego zostało dołączone oświadczenie podpisane przez Zbigniewa Ziobrę, w którym deklaruje, że przebywa na terenie USA, gdzie jest jego aktualne miejsce pobytu, wskazuje miejscowość, w której ma przebywać oraz twierdzi, że na teren USA wjechał legalnie - przekazała.

Sąd nie udziela jednak informacji, o jaką konkretnie miejscowość chodzi.

Co dalej z ENA?

Kwestia wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry budzi prawne kontrowersje, zwłaszcza w kontekście jego deklarowanego pobytu poza Unią Europejską. Według doniesień RMF FM, wniosek o ENA może zostać odrzucony, jeśli polityk faktycznie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Anna Ptaszek zaznaczyła, że potencjalne potwierdzenie obecności Ziobry poza granicami UE będzie miało wpływ na decyzję sądu.

Jedną z kluczowych przesłanek dla wydania ENA jest możliwość przebywania podejrzanego na terytorium Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24 odniósł się do sporu prawnego dotyczącego zasadności ENA w takiej sytuacji.

- Jedna grupa prawników mówi "nie, ENA jest potrzebna tylko na obszar europejski", a druga grupa, która również zna się na tych przepisach, mówi "nie, Ziobro w każdej chwili może się pojawić w Brukseli, w Berlinie, w Paryżu i to jest po to, żeby na całej przestrzeni Unii Europejskiej móc go ścigać". I ten pogląd mnie przekonuje - powiedział.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa stawia Zbigniewowi Ziobrze poważne zarzuty, obejmujące m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w czasie pełnienia funkcji ministra sprawiedliwości oraz wykorzystywanie zajmowanego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Śledczy wskazują na łącznie 26 przestępstw, których miał dopuścić się polityk. Wśród zarzutów wymienia się m.in. wydawanie podwładnym poleceń mających na celu łamanie prawa w celu zapewnienia dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wybranym podmiotom, ingerowanie w procesy przygotowywania ofert konkursowych oraz dopuszczanie do przekazywania środków podmiotom nieuprawnionym.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

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