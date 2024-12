Zbigniew Ziobro przed komisją regulaminową. Co z wnioskiem w jego sprawie?

Na żywo Zbigniew Ziobro przed komisją regulaminową

Odśwież relację

Wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa, przekazany przez prokuratora generalnego Adama Bodnara, trafił do Sejmu w piątek, 22 listopada. Został przekazany do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, która zajmuje się m.in. sprawami związanymi z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo jego aresztowanie bądź zatrzymanie. Komisja regulaminowa ma się zająć tym wnioskiem we wtorek, 3 grudnia. Posiedzenie zaplanowano na godz. 17. Na poniedziałkowej konferencji prasowej Ziobro zapytany, czy stawi się na posiedzeniu komisji regulaminowej odpowiedział, że "pojawi się". Zapowiedział, że stopniowo będzie wracał do życia publicznego i pracy parlamentarzysty, choć wciąż trwa jego intensywna rehabilitacja - jesienią ub.r. wycofał się z działalności publicznej z powodu choroby nowotworowej przełyku i leczenia, które przechodził.

Ziobro o swoim stanie zdrowia

- Mogę już mówić w miarę swobodnie, chociaż jeszcze z pewnymi trudnościami. Inne dolegliwości związane z konsekwencjami ciężkiej operacji, którą przeszedłem (...) już są dla mnie mniejszym problemem, czuję się lepiej. Ale nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, że całkowicie wyzdrowiałem - powiedział Ziobro i podziękował lekarzom. Ziobro był czterokrotnie wzywany przez sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, ale nie stawił się. Dwa razy przedstawił zwolnienie lekarskie. Później komisja śledcza otrzymała opinię biegłego, z której - jak informowała szefowa komisji śledczej Magdalena Sroka (PSL-TD) - jednoznacznie wynika, że b. szef MS może złożyć zeznania.

Na Se.pl przeprowadzimy relację na żywo z przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed komisją regulaminową. Początek o godzinie 17.00.

ZIOBRO POKAZAŁ SWOJE TCHÓRZOSTWO! Gruca: Trzeba rozliczyć pisowską patologię! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.