Wreszcie padło nazwisko! To on będzie następcą Kaczyńskiego?! "Prawdziwy lider"

Poszukiwania następcy Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera obozu Zjednoczonej Prawicy trwają od wielu lat. Tyle że zajmują się nimi głownie dziennikarze i komentatorzy polskiej sceny politycznej. Na pytania o to, kto może zastąpić prezesa PiS, działacze tej partii właściwie zawsze odpowiadają w tym samym tonie. - Prezes jest w świetnej formie, nie ma tematu, będzie rządził jeszcze wiele lat - słyszymy od polityków partii Jarosława Kaczyńskiego. Marek Suski stwierdził nawet, że prezes PiS "pociągnie do setki". Pytany o potencjalnego następcę szefa, stwierdził, że "nie ma takiego". Z kolei niedawno w programie "Express Wieczorny" spytaliśmy Stanisława Karczewskiego o to, czy Mariusz Błaszczak sprawdziłby się w roli prezesa PiS. - Tak. Znam go świetnie. Był świetnym przewodniczącym klubu PiS i będzie świetnym przewodniczącym klubu - stwierdził były marszałek Senatu, ale zaraz potem dodał, że "gra o funkcję prezesa PiS będzie toczona za ileś lat". - Nie jestem futurologiem, nie przewiduję przyszłości. Mamy dużo dobrych, świetnie funkcjonujących polityków i moglibyśmy tych nazwisk wiele wymienić - zachowawczo podkreślił Karczewski.

Bardziej rozmowny w temacie następcy Jarosława Kaczyńskiego, tyle że w roli całego lidera obozu Zjednoczonej Prawicy, był poseł Suwerennej Polski Mariusz Gosek. Sam nawet wskazał konkretne nazwisko! - Prawdziwym liderem, jeżeli już by to kiedyś miałaby nastąpić zmiana, w obozie Zjednoczonej Prawicy jest pan minister Zbigniew Ziobro - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Mariusz Gosek. Jakie argumenty stoją za byłym ministrem sprawiedliwości? - To państwowiec, osoba, która przeprocedowała dziesiątki ustaw. Niestety ta ustawa, kluczowa w mojej opinii, dotycząca sądownictwa została zawetowana - wskazał poseł Suwerennej Polski. Jego zdaniem Zbigniew Ziobro byłby także znakomitym kandydatem w wyborach prezydenckich. - Uważam, że to najlepszy z najlepszych kandydatów - ocenił.

