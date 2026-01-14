Zbigniew Ziobro dostał azyl, ale straci duże pieniądze. „Twarz już stracił”

Zbigniew Ziobro przebywa w Budapeszcie od listopada 2025 r., zanim Sejm rozważał pociągnięcie go do odpowiedzialności.

W związku z nieobecnością w Sejmie polityk może stracić nawet 90 proc. uposażenia.

Poseł PiS nie zamierza zrzekać się mandatu, ale nie otrzyma z Kancelarii Sejmu ok. 16 tys. zł rocznie.

Śledczy zajęli majątek Zbigniewa Ziobry

Ziobro znalazł się w Budapeszcie już w listopadzie 2025 r., czyli zanim Sejm podjął decyzję o ewentualnym pociągnięciu go do odpowiedzialności. Przypominamy, że prokuratura chce postawić mu 25 zarzutów dotyczących nadużyć finansowych z okresu, gdy polityk był szefem resortu sprawiedliwości. Od tamtej pory poseł PiS ani razu nie pojawił się w Polsce. Prokuratura zabezpieczyła majątek polityka i zarządziła zajęcie jego rachunków bankowych.

Chociaż Ziobro nie przyjeżdża na obrady Sejmu ani nie spotyka się z interesantami w swoim biurze poselskim, dopóki formalnie jest posłem, przysługuje mu uposażenie i dieta poselska. — Nie zamierzam rezygnować z mandatu, ponieważ nie wyjechałem na Węgry dobrowolnie — powiedział wczoraj Zbigniew Ziobro w RMF FM. Otrzymanie przez niego azylu niczego w tej sprawie nie zmienia.

Budka o Ziobrze: "Nawet w PiS nikt już nie wierzy w jego niewinność"

Poseł straci niemałe pieniądze

Jednak ponieważ poseł nie pojawia się w Sejmie, Kancelaria Sejmu może obniżyć jego uposażenie. O ile — tego oficjalnie nie wiadomo. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Ziobro może stracić do 90 proc. uposażenia. Ponieważ uposażenie wynosi około 13,5 tys. zł miesięcznie brutto, strata rzędu ok. 12 tys. zł miesięcznie daje około 146 tys. zł rocznie. - Zbigniew Ziobro straci pieniądze, ale przede wszystkim już stracił twarz - powiedział „Super Expressowi” marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sprawa otrzymanego przez polityka azylu na Węgrzech budzi kontrowersje. Polski resort sprawiedliwości nie dostał w tej sprawie dokumentów. Kiedy Zbigniew Ziobro wyjechał do Budapesztu, powiedział w Telewizji Republika, że nie składał wniosku o azyl. Aktualnie polityk twierdzi, że dostał ochronę od węgierskiego rządu i wystąpił też o ochronę całej rodziny. A kiedy więc złożył wniosek o azyl? Na tak postawione pytanie w RMF FM Ziobro nie umiał odpowiedzieć. - Mój prawnik pewne rzeczy organizował. Dokładnie nie wiem, kiedy to było. To jest prawnik węgierski - stwierdził Ziobro. Dopytywany o wcześniejsze wypowiedzi dotyczące braku azylu, Ziobro odparł: „Mówiłem prawdę, że azylu nie miałem”.

