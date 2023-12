Nowe informacje o Zbigniewie Ziobrze! Będzie przesłuchany w szpitalu?!

Choroba Zbigniewa Ziobry. "Rokowania są trudne"

Zbigniew Ziobro przeżywa chyba najtrudniejszy okres w swoim życiu. Stracił funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, a politycy koalicji 15 października od dawna zapowiadają rozliczenia nieprawidłowości, których - według nich - miał dopuścić się lider Suwerennej Polski. Najgorsze są jednak informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Pierwsze wiadomości o jego chorobie pojawiły się, gdy nie przyszedł na głosowanie ws. wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Potem bliski współpracownik byłego ministra sprawiedliwości zdradził nam, że Zbigniew Ziobro walczy z nowotworem złośliwym, a rokowania są trudne.- Ten typ raka, który dopadł Zbigniewa Ziobrę, potrafi niezauważalnie rozwijać się w organizmie całymi latami i długo nie daje specyficznych symptomów, które można wcześniej trafnie zinterpretować - przekazał nasz rozmówca. Informację o tym, że lider Solidarnej Polski jest poważnie chory, potwierdzili nam m.in. Michał Wójcik i Jan Dziedziczak. Co zatem będzie z przesłuchaniami Zbigniewa Ziobry? Choroba nie powoduje przecież, że znika odpowiedzialność za ewentualne przewinienia z przeszłości.

Politycy koalicji 15 października: Problemy zdrowotne Zbigniewa Ziobry nie umniejszają wagi dawnych spraw

Politycy koalicji rządowej zgodnie życzą Zbigniewowi Ziobrze powrotu do zdrowia, ale też podkreślają, że musi ponieść odpowiedzialność za osiem lat rządów. - Zdrowie, rodzina to są rzeczy, które powinno się wyciągać poza debatę polityczną, poza debatę dotyczącą naszych różnic w kwestii podejścia do pewnych spraw, nawet jeśli chodzi o te różne standardy, o łamanie demokracji, o to co robił Zbigniew Ziobro. Nie będę jednego z drugim łączyć i niezależnie od tego, jak bardzo uważam, że Zbigniew Ziobro zasługuje na to, żeby stanąć przed organami, przed którymi powinien stanąć, to po prostu życzę mu zdrowia, bo nikomu nigdy nie życzę źle - podkreśliła ministra ds. równości Katarzyna Kotula. - Wierzę, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry wymaga interwencji lekarskiej, podjęcia leczenia, to jest normalne, może dotknąć każdego z nas, problem zdrowotny zwykle przychodzi znienacka, ale to w żaden sposób nie umniejsza, nie przekreśla tych spraw, które wymagają - w kontekście jego działalności publicznej przez minione 8 lat - wyjaśnienia - zaznaczył z kolei Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu PSL. Z powodu choroby nie jest wykluczone, że Zbigniew Ziobro przesłuchiwany będzie w szpitalu!

Zbigniew Ziobro przesłuchany w szpitalu? Dariusz Joński: "Może być, jak każdy"

Przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych Dariusz Joński wypowiedział się na ten temat w rozmowie z "Super Expressem". - Nie mnie rozstrzygać, jak poważnie chory jest Zbigniew Ziobro. Komisja śledcza może też zlecić w Prokuraturze Krajowej pewne postępowania i przeprowadzenie pewnych przesłuchań, więc być może z tego skorzystamy - powiedział. - Czy Zbigniew Ziobro może być przesłuchany w szpitalu? - dopytujemy. - Może być, jak każdy, ale to się okaże, bo ja dzisiaj nie rozstrzygam kto na pewno będzie przesłuchany, kto nie. O tym zdecyduje komisja za każdym razem. Każdy świadek będzie głosowany indywidualnie - zaznaczył Dariusz Joński. Katarzyna Kotula o ewentualnych przesłuchaniach Ziobry w szpitalu także wypowiada się ostrożnie. - To zależy od tego w jakim stanie zdrowia jest pan minister Ziobro. Jeśli jest w dobrym stanie zdrowia, to myślę, że może być przesłuchiwany, bo to rozumiem zdarza się także w stosunku do innych osób - mówiła ministra ds. równości. Z kolei były minister w KPRM i wiceszef Suwerennej Polski Michał Wójcik uważa, że zarzuty kierowane w kierunku Zbigniewa Ziobry są bezpodstawne. Skąd zatem się one biorą? - Zbigniew Ziobro jest politykiem, którego druga strona bała się, boi się i będzie się bała - stwierdził Wójcik.

