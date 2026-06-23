Zbigniew Bogucki krótko: „Koalicja Obywatelska za to wszystko odpowiada”

Szef Kancelarii Prezydenta nie przebierał w słowach, komentując doniesienia dotyczące funkcjonowania ekskluzywnej przestrzeni w miejskiej placówce medycznej. Przekonywał, że odpowiedzialność za sytuację ma wyraźny polityczny wymiar. Wskazywał, że osoba, która przyjęła pieniądze, była związana z Koalicją Obywatelską, a z ugrupowaniem tym mieli być powiązani również członkowie rad nadzorczych oraz osoby odwiedzające salonik, o którym mowa w sprawie. Zwracał także uwagę na rolę kierownictwa KO w Warszawie.

Zbigniew Bogucki odniósł się również do słów premiera Donalda Tuska, który miał sugerować, że sprawy nie należy sprowadzać wyłącznie do jednego środowiska politycznego.

– A premier Tusk wychodzi i mówi, że ta sprawa nie ma tylko jednego politycznego znaczka. No właśnie ma jeden polityczny, znaczy Koalicja Obywatelska, za to wszystko odpowiada w sposób naturalny, polityczny – ocenił.

Afera, która może ciążyć Trzaskowskiemu

Choć władze Warszawy podjęły już działania kadrowe po ujawnieniu nieprawidłowości, polityczne skutki afery mogą okazać się znacznie poważniejsze. Szpital Południowy jest miejską placówką podlegającą stołecznemu samorządowi, dlatego przeciwnicy polityczni Rafała Trzaskowskiego starają się przedstawić sprawę jako symbol sposobu zarządzania instytucjami publicznymi przez obóz rządzący Warszawą. Bogucki wskazywał, że Koalicja Obywatelska ponosi polityczne koszty całego zamieszania i zarzucał jej pozorowane działania naprawcze.

Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta, dotychczasowe działania nie dotykają osób, które faktycznie odpowiadają za polityczne skutki sprawy. Tego typu historie budzą szczególne emocje społeczne, ponieważ dotyczą systemu ochrony zdrowia, z którym niemal każdy Polak miał bezpośredni kontakt.

Sprawa saloniku VIP w Szpitalu Południowym pozostaje jednym z najgorętszych tematów politycznych ostatnich dni. Wypowiedzi Zbigniewa Boguckiego w RMF FM pokazują, że opozycja zamierza wykorzystywać tę aferę jako jeden z głównych argumentów w sporze z Koalicją Obywatelską i władzami Warszawy.

CZYTAJ: Bronisław Komorowski ostrzega: Przez aferę szpitalną KO może przegrać wybory