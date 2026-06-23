Czy Zełenski przyleci w czwartek do Polski? Bogucki zdradza! "Dzisiaj mamy informacje"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-23 9:37

Od kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych tytuł "Bohaterów UPA", relacje ukraińskiego prezydenta z naszymi władzami mocno się ochłodziły, co spotęgowała jeszcze decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Tymczasem na 25 i 26 czerwca w Trójmieście została zaplanowana Konferencja Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference 2026), na której Zełenski miał się, według pierwotnych planów, pojawić. Czy tak się jednak zatem stanie? Głos w tej sprawie zabrał szef kancelarii prezydenta Polski Zbigniew Bogucki

Zbigniew Bogucki w garniturze z przypinką polskiego orła oraz okrągłe wstawione zdjęcie Wołodymyra Zełenskiego z brodą, symbolizujące ochłodzenie relacji polsko-ukraińskich. Więcej informacji znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Marek Kudelski/Super Express; (Isabel Infantes/ Associated Press

Konferencja w Gdańsku

Na 25 i 26 czerwca w Trójmieście została zaplanowana Konferencja Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference 2026), współorganizowana przez Polskę i Ukrainę. To forum międzynarodowe poświęcone odbudowie tego kraju, inwestycjom i wsparciu gospodarczemu. Główne tematy to energetyka, infrastruktura krytyczna, logistyka oraz — z polskiej inicjatywy — bezpieczeństwo i obronność. Współgospodarzem wydarzenia miał być Wołodymyr Zełenski.

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Jak informował Onet.pl, kilka dni temu Ukraińcy wysłali do polskiego MSZ notę potwierdzającą udział prezydenta Ukrainy w Konferencji. Dokument wpłynął jednak dwa dni przed decyzją Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Natomiast szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha informował, że prezydent Ukrainy nie zdecydował jeszcze, czy przyjedzie do Gdańska. Decyzja miała zapaść w poniedziałek.

Bogucki o wizycie Zełenskiego

Zbigniew Bogucki przyznał w rozmowie z RMF FM, że, według posiadanych przez niego informacji, prezydent Ukrainy ma nie być obecny na tej konferencji. - Polskiego rządu nie ma przy stołach, gdzie dyskutuje się o odbudowie Ukrainy. Dzisiaj mamy informacje, nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny na tym spotkaniu - oznajmił.

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Następnie szef kancelarii prezydenta wypowiedział się w mniej jednoznacznym tonie. - My jako kancelaria, mówił o tym wczoraj Marcin Przydacz, nie mamy takiej wiedzy [o obecności prezydenta Zełenskiego], nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, premier, MSZ i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw - dodał.

Głos w tej sprawie zabrał również były ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki, który stwierdził, że decyzja o rezygnacji z wizyty zapadła jeszcze przed odebraniem Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Galeria poniżej: Wołodymyr Zełenski w polskim Sejmie

Wołodymyr Zełenski w polskim Sejmie
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WOŁODYMYR ZEŁENSKI
ZBIGNIEW BOGUCKI