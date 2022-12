Nieoficjalne informacje

Zbadali ciała ofiar katastrofy smoleńskiej. Na pokładzie doszło do wybuchu? Opinia ekspertów jest jednoznaczna

Czy 10 kwietnia 20210 roku w Smoleńsku doszło do eksplozji? Odpowiedzi na to pytanie szukał m.in. międzynarodowy zespół ekspertów badających katastrofę smoleńską, powołany przez Prokuraturę Krajową. Wyniki badań, jak nieoficjalnie podaje TVN24.pl, są jednoznaczne. Co więcej, dziennikarze portalu dotarli do opinii wydanej przez międzynarodowych ekspertów już 20 września.