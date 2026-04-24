Zastępca szefa ITD krytykuje posła Mejzę: Łamie przepisy, a powinien świecić przykładem!

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
2026-04-24 5:40

Policja i Główny Inspektorat Transportu Drogowego chcą ukarania posła klubu PiS Łukasza Mejzy (36 l.) za długą serię wykroczeń drogowych. Same fotoradary zarejestrowały, jak polityk 16 razy przekroczył dozwoloną prędkość! – Skala naruszeń przepisów jest szczególna, a przecież sprawca jest posłem i powinien świecić przykładem! – mówi nam zbulwersowany Marek Konkolewski (58 l.), p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express & Marek Zieliński/Super Express
  • Poseł Łukasz Mejza dopuścił się szeregu wykroczeń, w tym aż 16-krotnego przekroczenia prędkości zarejestrowanego przez fotoradary.
  • Służby chcą ukarania polityka m.in. za jazdę z prędkością 200 km/h na trasie S3, gdzie obowiązywało ograniczenie do 120 km/h.
  • Parlamentarzysta nie odbierał korespondencji od ITD, co zmusiło inspekcję do przesłania dokumentów za pośrednictwem Kancelarii Sejmu.

Poseł z długą listą wykroczeń

Poseł klubu PiS jest drogowym recydywistą, bo notorycznie przekracza obowiązującą prędkość. Policja chce ukarania Mejzy m.in. za to, że w październiku ub. roku jechał z prędkością 200 km/h na S3 na Dolnym Śląsku, przy dozwolonej prędkości 120 km/h. Niedawno ponownie przekroczył prędkość na trasie ekspresowej w okolicy Zielonej Góry. Z kolei Inspekcja Transportu Drogowego chce pociągnięcia Mejzy do odpowiedzialności za popełnienie dziewięciu wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary (a to nie wszystkie wykroczenia zarejestrowane, bo w sumie było ich 16).

Komentarz eksperta od bezpieczeństwa drogowego

Wczoraj informowaliśmy, że poseł klubu PiS unikał odbioru korespondencji od ITD, dlatego inspekcja poprosiła Kancelarię Sejmu o przekazanie posłowi dokumentów. Pismo do szefa Kancelarii Sejmu skierował Marek Konkolewski, p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który w rozmowie z „Super Expressem” nie kryje wzburzenia. – Skala naruszeń przepisów ruchu drogowego jest szczególna — polityk notorycznie łamie przepisy, a powinien świecić przykładem jako ten, który stanowi prawo! – mówi Konkolewski. – Każdy, kto jest posłem czy senatorem, powinien przyjąć mandat karny, a nie zasłaniać się immunitetem – dodaje. 

Galeria zdjęć 21
Sonda
Czy immunitet powinien chronić przed utratą prawa jazdy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAREK KONKOLEWSKI
ŁUKASZ MEJZA