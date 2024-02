i Autor: SE

"To jest skandaliczne"!

Zaskakujący wyskok Szymona Hołowni! Potrzebna była eskorta policji

bip 21:09

Marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni musiało się wyjątkowo spieszyć. Pokonał trasę z Warszawy do Krakowa niemal w rekordowym tempie! Połowę drogi przejechał na sygnale z obstawą policji w limuzynie SOP. A wszystko po to, żeby poprzeć swojego kandydata na prezydenta Krakowa Rafała Komarewicza. Kancelaria Sejmu komentuje: była to podróż służbowa, która odbyła się w "szczególnych warunkach".