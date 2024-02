Rolnicy pojawili się w Sejmie. Szymon Hołownia o ich postulatach: „Było gorąco”

Co zeznał?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przychylił się do prośby rolników, by ci mogli z nim osobiście porozmawiać. 27 lutego przyjął w parlamencie delegację 17 osób, które przedstawiły swoje najważniejsze postulaty.

- Rozmawialiśmy długo. Pewnie rozmawialibyśmy jeszcze dłużej, bo atmosfera była bardzo gorąca i nie wszyscy jeszcze zdążyli się wypowiedzieć, ale też rolnicy otrzymywali sygnały, że temperatura i emocje, które są tutaj pod Sejmem są na tyle duże, że muszą już wracać do całej demonstacji. Wiele rzeczy zdążyliśmy sobie powiedzieć – mówił lider Polski 2050.

Rolnicy mówili między innymi o Zielonym Ładzie. Jak podkreślał Szymon Hołownia, nie przeszkadzają im wszystkie założenia, ale tylko niektóre.

- Na stole położono trzy podstawowe postulaty. Pierwszy, zwracam uwagę na jego sformułowanie, to wstrzymanie szkodliwych rozwiązań Zielonego Ładu. Nie samego, całego Zielonego Ładu, ale tych szkodliwych rozwiązań, które zdaniem rolników doprowadzają do tego, że ich gospodarstwa stają na krawędzi upadku – powiedział polityk.

Inną kwestią poruszoną przez delegację był import zagranicznych produktów rolnych, jednak nie chodzi im tylko o te przywożone z Ukrainy.

- Drugi postulat to rozwiązanie problemu nadmiarowej zdecydowanie obecności na rynkach europejskich, w tym na rynku polskim, towarów rolnych spoza Unii Europejskiej. Tu znowu zwracam uwagę na sformułowanie, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o produkty ukraińskie, ale to jest słuszne zauważenie, że mamy problem w Europie z zalewem na przykład zbóż z Rosji i to jest problem realny, z którym musimy sobie radzić – opowiadał marszałek.

W czasie konferencji Szymon Hołownia wspomniał także o kolejnym postulacie, na którego dokładne omówienie nie starczyło już czasu.

- Trzecia rzecz to zapewnienie ciągłości produkcji zwierzęcej w rolnictwie. Postulat, którego nie zdążyliśmy szczegółowo omówić […]. Ten ruch, który teraz idzie przez Polskę, jest bardzo wielowątkowy – uznał.

Marszałek Sejmu podkreślił, że dziś nie rozwiązano żadnych problemów, jednak chciał, by rolnicy poczuli się zauważeni i ważni, a także szukanie potencjalnych rozwiązań. Zapowiedział, że niebawem w parlamencie odbędą się rozmowy przy okrągłym stole z rolnikami, podczas których przedyskutuje się możliwość rozwiązania problemów. Szymon Hołownia podkreślał, że przez jego rozmówców przemawiała wielka troska o jakość żywności i małą ojczyznę.

