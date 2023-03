Zaskakujący sondaż. Nie uwierzycie, która partia prowadzi

Co dziś robi była premier?

Zaskakujący sondaż

Z sondażu dla portalu Stan Polityki wynika, że do Sejmu dostałoby się pięć ugrupowań: PiS, KO, Konfederacja, Polska 2050 (PSL i partia Hołowni były liczone osobno) oraz Lewica. W badaniu Prawo i Sprawiedliwość odnotowało 34,70 proc. głosów (wzrost w stosunku do poprzedniego badania ze stycznia o 0,45 p.p.). Zaraz za ugrupowaniem kierowanym przez Jarosława Kaczyńskiego znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,91 proc. (spadek o 0,49 p.p.). Formację Kaczyńskiego i największą partię opozycyjną dzieli zatem zaledwie 0,79 p.p.

Największym zaskoczeniem jest niewątpliwie trzecia pozycja. Konfederacja przegoniła mniejsze partie opozycyjne i znalazła się na najniższym miejscu na podium. Na sojusz narodowców oraz Nowej Nadziei chce obecnie głosować aż 11,13 proc (to oznacza wzrost względem stycznia o 2,68 p.p.). Najnowszy sondaż przynosi złe wieści dla Szymona Hołowni, którego ugrupowanie zanotowało największy spadek pośród partii. Na Polskę 2050 zagłosowałoby 7,33 proc. respondentów, co oznacza spadek o 5,87 p.p. Do Sejmu wchodzi jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 6,74 proc. (wzrost o 2,41 p.p.).

Progu wyborczego nie przekracza jednak Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,73 proc. (spadek o 0,4 p.p.). Do Sejmu nie weszłaby też Ogólnopolska Federacja „Bezpartyjni i Samorządowcy”, która uzyskała 2,08% proc. poparcia (debiut ugrupowania w sondażu pracowni). Inne komitety uzyskałyby łącznie 0,38 proc.

Sonda Interesujesz się polityką? Tak Nie