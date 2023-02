Polacy podsumowali działania rządu ws. Ukrainy. SONDAŻ pokazuje prawdę

Jak Polacy oceniają działania rządu ws. pomocy Ukrainie? Mamy wyniki sondażu!

Zapytaliśmy Polaków, jak po roku oceniają poziom zaangażowania polskich władz w tę pomoc. Na pytanie: „Jak oceniasz zaangażowanie rządu w pomoc Ukrainie?” zdecydowana większość, bo aż 71 proc. odpowiedziała „zdecydowanie dobrze” lub „raczej dobrze”. Zaledwie 18 proc. pytanych powiedziało „raczej źle” lub „zdecydowanie źle”. Zdania w tej sprawie nie miało 11 proc. pytanych.

O komentarz poprosiliśmy profesora nauk społecznych Kazimierza Kika: – Cieszy mnie ten wynik, bo on oznacza, że Polacy myślą racjonalnie. Bardzo wysoki wynik na „tak” to z pewnością ogromny sukces medialny działań rządu. Wczorajsze wystąpienie Bidena też to potwierdza. Pomoc Ukrainie to w tej chwili jedyny wybór Polaków. To dobrze, że pomagamy, ale nie możemy dać więcej, niż mamy. Większość myśli kategoriami racjonalnymi. Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Badanie zrealizowano 10–11 lutego na próbie 1062 dorosłych Polaków.

