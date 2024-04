Zaskakujący pomysł Kaczyńskiego. Co ze startem Beaty Szydło?

Borys Budka, Krzysztof Brejza, Bartłomiej Sienkiewicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz - na listach Koalicji Obywatelskiej mocnych nazwisk nie brakuje. 24 kwietnia władze partii zatwierdziły swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, swoje przemówienie wygłosił Donald Tusk, który podkreślał, w jak bardzo trudnym położeniu znalazła się Europa, w kontekście wojny na Ukrainie. Premier zwrócił uwagę, że reprezentanci Polski w Parlamencie Europejskim będą mieli do odegrania bardzo ważną rolę.

Teraz ruch należy do Jarosława Kaczyńskiego, którego partia - pokazują to kolejne sondaże - ma spore szanse na zwycięstwo podczas czerwcowych wyborów. Prezes zdecydował - do czego dotarł portal Interia.pl - że o mandaty europosłów powalczą politycy, którzy na co dzień zasiadają w Sejmie. Tym samym były premier chce, by w partii trwała bardzo wielka rywalizacja i za wszelką cenę próbuje wygrać zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Dokładne nazwiska kandydatów mamy poznać już w najbliższy piątek, 26 kwietnia.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że do Brukseli bardzo chętnie wyjechaliby Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Daniel Obajtek czy Jacek Kurski. Jednak wciąż nie wiadomo, z którego okręgu politycy mieliby startować. Warto wspomnieć, że Jarosław Kaczyński bardzo lubi trzymać wszystkich w niepewności i listy wyborcze będą układane do ostatniej chwili. Z informacji do których dotarł portal Interia.pl wynika, że start Beaty Szydło oraz Joachima Brudzińskiego wydaje się pewny.

