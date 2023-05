Zaskakujące zmiany na liście leków refundowanych. Ubywa leków dla seniorów

Pozwolenie na broń: sportową i do ochrony osobistej. Ile kosztuje i kto może je otrzymać? Sprawdź, jak zdobyć pozwolenie na broń

Dlaczego w Senacie wciąż jest tylko 99 senatorów? Tłumaczymy, czy to zgodne z Konstytucją

Na to czekali rolnicy

Pacjenci muszą zapłacić 100 proc. ceny

Większość popularnych leków jest refundowanych, czyli Ministerstwo Zdrowia pokrywa część ich ceny, a pozostała część płacimy w aptece. Producenci leków cyklicznie negocjują z resortem stawki za refundację i decydują, czy chcą utrzymywać swój lek na liście refundacyjnej.

Zapytali Polaków, czy zgodzą się na wyższy wiek emerytalny, jeśli dostaną wyższe świadczenia

Z raportu firmy IQVIA wynika, że od wielu lat na listę trafia coraz mniej leków generycznych (takich, których ochrona patentowa już wygasła), a wiele innych leków opuszcza refundację. - Najgorszy był rok 2019, kiedy na listę trafiło 308 leków, a aż 436 z niej ubyło. Powodem jest niska opłacalność obecności na polskim rynku, gdyż ministerstwo wywiera presję cenową - tłumaczy Krzysztof Kopeć, szef PZPPF.

Mały wybór, większe ryzyko dla zdrowia

Z listy refundacyjnej szybko ubywa leków m.in. na nadciśnienie (z walsartanem) czy na reflusk (z pantoprazolem).

- Jest to zjawisko groźne dla pacjentów, bo zamiast np. pięciu leków do wyboru, w refundacji zostaje tylko jeden, np. z Chin – dodaje prezes Kopeć i apeluje do ministerstwa zdrowia o nowe zasady refundacji, które umożliwią np. waloryzację cen.

Lekarz nie zoperował pacjenta, bo go hejtował w sieci. Co na to prawo?

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na nasze pytanie, informuje, że nie planuje zmieniać zasad refundacji i podkreśla, że producenci leków mogą składać wnioski o podwyższenie ceny.

Express Biedrzyckiej - prof. Jarosław Flis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.