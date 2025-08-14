Zaskakujące roszady w Sejmie. Ci politycy PiS znów zasiądą w poselskich ławach

Wymiana posłów PiS w połowie kadencji

Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, 12 sierpnia marszałek Hołownia wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich czterech posłów, którzy znaleźli się w Kancelarii Prezydenta po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. Zbigniew Bogucki został szefem Kancelarii, Adam Andruszkiewicz objął funkcję zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta, Paweł Szefernaker został szefem gabinetu prezydenta (wcześniej kierował kampanią wyborczą Karola Nawrockiego) a Marcin Przydacz odpowiada za sprawy międzynarodowe.

Marszałek Sejmu zwróci się teraz do kandydatów z odpowiednich list PiS z zawiadomieniem o możliwości przyjęcia mandatu po poprzednikach. Chodzi o polityków, którzy nie dostali się do Sejmu w wyniku wyborów 15 października 2023 r. Ślubowanie nowych posłów PiS odbędzie się na 40. posiedzeniu Sejmu (9-12 września).

Sprawdziliśmy, że dzięki tym roszadom do Sejmu wróci Michał Jach doświadczony poseł PiS, który był parlamentarzystą przez cztery kadencje, a aktualnie jest radnym sejmiku zachodniopomorskiego.

Rzymkowski zajmie się wymiarem sprawiedliwości

Ponownie mandat poselski obejmie też Tomasz Rzymkowski, który zadebiutował w sejmowych ławach w 2015 r., kiedy kandydował z listy Kukiz’15. Polityk ten w 2017 r. wstąpił do Unii Polityki Realnej a w 2019 z listy Kukiz’15 kandydował bezskutecznie do Parlamentu Europejskiego. W 2019 Rzymkowski przeszedł do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i został kandydatem do Sejmu w wyborach parlamentarnych w tym samym roku. Uzyskał wówczas reelekcję, a w roku 2021 r. został wiceministrem edukacji i nauki. Kolejne wybory nie były dla niego szczęśliwe, ale okazuje się, że jednak obejmie mandat poselski.

- Dowiedziałem się, że wrócę do Sejmu w miniony czwartek. Przyjąłem to z zaskoczeniem, ale też z delikatną satysfakcją – mówi Tomasz Rzymkowski „Super Expressowi”. – Będę chciał zajmować się tym, co robiłem będąc i nie będąc posłem, czyli sytuacją w wymiarze sprawiedliwości, która jest jednym z największych problemów w Polsce. Chodzi o długość postępowań i brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a wiemy, że to układ nerwowy każdego państwa – informuje polityk PiS, dodając, że ostatnio zajmował się działalnością naukową.

Do Sejmu wejdzie jeszcze dwoje polityków PiS, ale będą to parlamentarni debiutanci: Bogumiła Olbryś jest dyrektorką Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży, a Marek Subocz jest byłym wojewodą zachodniopomorskim. Ten polityk PiS już trzykrotnie próbował dostać się do Sejmu w wyborach w latach 2015, 2019 i 2023.

