Zaskakująca nominacja na wicepremiera? Lewica wkracza do gry

15 października Polacy poszli do urn przy rekordowej frekwencji i zdecydowali, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. Co prawda partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wybory, ale uzyskała zbyt małą liczbę mandatów, by stworzyć stabilną większość. Taką będzie za to dysponować koalicyjny rząd: Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Przedstawiciele tych trzech partii podczas konsultacji u Andrzeja Dudy jednoznacznie zadeklarowali, że ich kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Prezydent stwierdził jednak, że jest dwóch polityków, którzy stwierdzili, że dysponują większością w Sejmie. Andrzej Duda zdecydował za to, że 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu.

Donald Tusk to zapewne nowy premier, Szymon Hołownia - prawdopodobnie nowy marszałek Sejmu, zaś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wciąż trwają natomiast rozmowy, jakie stanowiska przypadną Lewicy. Wiadomo, że marszałkiem Sejmu chciałby zostać Włodzimierz Czarzasty, może również wejść do rządu jako wicepremier, choć nie zależy mu szczególnie na tym stanowisku. Ewentualnie do rządu mógłby za to wejść Krzysztof Gawkowski - miałby objąć stanowisko ministra cyfryzacji - dowiedziała się WP.

