Trump wierzy w zwycięstwo Ukrainy – powrót do granic sprzed wojny jest realny.

Jego zdaniem wsparcie UE i NATO jest kluczowe dla sukcesu Ukrainy.

Zdaniem Trumpa wojna trwa zbyt długo, a gospodarka rosyjska słabnie.

Trump: Ukraina ma szansę na odzyskanie terytorium

Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił we wpisie na swoim portalu "Truth Social", że Ukraina, przy solidnym wsparciu Unii Europejskiej, ma realną szansę na odzyskanie swojego terytorium w pierwotnej formie.

- Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji i po pełnym jej zrozumieniu oraz po zobaczeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie - napisał Trump.

Trump: potrzebne wsparcie NATO i Europy

Były prezydent USA dodał, że czas, cierpliwość i wsparcie finansowe Europy, a zwłaszcza NATO, są kluczowe dla osiągnięcia tego celu. Jego zdaniem, powrót do pierwotnych granic, sprzed wybuchu wojny, staje się realną opcją.

- Dlaczego nie? Rosja prowadzi bez celu od trzech i pół roku wojnę, której wygranie przez prawdziwą potęgę militarną powinno zająć niecały tydzień - zapytał retorycznie Trump.

Zdaniem Trumpa, Rosja to "papierowy tygrys"

Trump nie szczędził słów krytyki wobec Rosji, oceniając, że przedłużająca się wojna nie przynosi jej chwały, a wręcz przeciwnie, ukazuje ją jako "papierowego tygrysa". Zwrócił uwagę na problemy gospodarcze Rosji, będące bezpośrednim skutkiem wojny:

- Kiedy mieszkańcy Moskwy i wszystkich wspaniałych miast, miasteczek i obwodów w całej Rosji dowiedzą się, co tak naprawdę dzieje się z tą wojną, że praktycznie nie mogą dostać benzyny przez tworzące się długie kolejki i dowiedzą się o wszystkich innych rzeczach, które dzieją się w ich gospodarce wojennej, gdzie większość pieniędzy wydaje się na walkę z Ukrainą, która ma wielkiego ducha i której idzie tylko lepiej, Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w jego pierwotnej formie, a kto wie, może nawet pójść dalej! - mówił prezydent USA.

Trump sugeruje, że problemy gospodarcze i rosnące niezadowolenie społeczne w Rosji mogą osłabić kraj i zwiększyć szanse Ukrainy na odzyskanie utraconych terytoriów. Gospodarka Rosji znajduje się pod coraz większą presją.

Trump zaapelował do Ukrainy o podjęcie zdecydowanych działań i życzył powodzenia obu krajom. Podkreślił, że Stany Zjednoczone będą kontynuować dostarczanie broni NATO, aby Sojusz mógł z niej korzystać według własnego uznania.

- W każdym razie życzę obu krajom wszystkiego najlepszego. Będziemy nadal dostarczać broń NATO, aby NATO mogło z nią zrobić, co zechce. Powodzenia wszystkim! – napisał na koniec były prezydent USA.

Warto przypomnieć, że wypowiedź Trumpa zbiegła się w czasie z jego spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w siedzibie ONZ.

SKANDALICZNE SŁOWA TRUMPA. WARZECHA OSTRZEGA PRZED USA! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.