W trakcie debaty generalnej 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ przemawiał prezydent USA Donald Trump. Jak stwierdził, za jego pierwszej kadencji została "ustanowiona era spokoju", która została zburzona. Zarzucił Europie, że finansuje "wojnę przeciwko samej sobie" kupując rosyjskie surowce".

Donald Trump: powinienem dostać pokojową nagrodę Nobla

Donald Trump na posiedzeniu ONZ stwierdził, że za jego pierwszej kadencji została ustanowiona "era spokoju i stabilności", która obecnie "ustąpiła miejsca jednemu z największych kryzysów naszych czasów".

- W Stanach Zjednoczonych, cztery lata słabości, bezprawia i radykalizmu pod rządami poprzedniej administracji sprowadziły na nasz naród powtarzającą się serię katastrof - powiedział Trump po czym podkreślił, że Ameryka wkroczyła w złoty wiek".

Następnie prezydent USA podważył działania ONZ, twierdząc, że organizacja "pisze mocne listy i puste słowa, ale puste słowa nie rozwiązują wojny". 

- Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia [...] Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie [...], a potem teleprompter, który nie działał - grzmiał prezydent USA.

Następnie Trump zapytał, "jaki jest cel ONZ?" i dodał, że "wszyscy mówią, że powinienem otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla" i podkreślił, że dla niego nagrodą jest "ratowanie życia ludzi".

Trump o wojnie na Ukrainie. Żąda jak najszybszego zakończenia konfliktu

Prezydent USA stwierdził, że wojna na Ukrainie "nie powinna się wydarzyć" i dodał, że gdyby był prezydentem w 2022 roku, to by do niej nie doszło. 

- Musimy natychmiast wynegocjować pokój i uwolnić zakładników. Nie chcemy odzyskiwać dwóch, potem trzech – chcemy odzyskać wszystkich. [..] Każdego tygodnia ginie od pięciu do siedmiu tysięcy młodych ludzi po obu stronach. To tragedia, która trwa już trzy i pół roku - grzmiał Trump.

Następnie prezydent USA podkreślił, że "Rosja miała wygrać tę wojnę w trzy dni", ale po latach "Moskwa wygląda słabo". Następnie zarzucił europejskim liderom, że "kupując rosyjską ropę i gaz, Europa finansuje wojnę przeciwko samej sobie".

Trump podkreślił także, że należy "zakończyć rozwój broni biologicznej i jądrowej" i są one "największym zagrożeniem dla przyszłości ludzkości".

