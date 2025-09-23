Donald Trump twierdzi, że zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla za swoje działania w trakcie prezydentury.

Skrytykował ONZ za brak skuteczności w rozwiązywaniu konfliktów, w tym wojny na Ukrainie.

Oskarża Europę o finansowanie wojny poprzez zakup rosyjskiej ropy i gazu.

Wzywa do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie i uwolnienia zakładników.

Donald Trump: powinienem dostać pokojową nagrodę Nobla

Donald Trump na posiedzeniu ONZ stwierdził, że za jego pierwszej kadencji została ustanowiona "era spokoju i stabilności", która obecnie "ustąpiła miejsca jednemu z największych kryzysów naszych czasów".

- W Stanach Zjednoczonych, cztery lata słabości, bezprawia i radykalizmu pod rządami poprzedniej administracji sprowadziły na nasz naród powtarzającą się serię katastrof - powiedział Trump po czym podkreślił, że Ameryka wkroczyła w złoty wiek".

Następnie prezydent USA podważył działania ONZ, twierdząc, że organizacja "pisze mocne listy i puste słowa, ale puste słowa nie rozwiązują wojny".

- Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia [...] Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie [...], a potem teleprompter, który nie działał - grzmiał prezydent USA.

Następnie Trump zapytał, "jaki jest cel ONZ?" i dodał, że "wszyscy mówią, że powinienem otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla" i podkreślił, że dla niego nagrodą jest "ratowanie życia ludzi".

Trump o wojnie na Ukrainie. Żąda jak najszybszego zakończenia konfliktu

Prezydent USA stwierdził, że wojna na Ukrainie "nie powinna się wydarzyć" i dodał, że gdyby był prezydentem w 2022 roku, to by do niej nie doszło.

- Musimy natychmiast wynegocjować pokój i uwolnić zakładników. Nie chcemy odzyskiwać dwóch, potem trzech – chcemy odzyskać wszystkich. [..] Każdego tygodnia ginie od pięciu do siedmiu tysięcy młodych ludzi po obu stronach. To tragedia, która trwa już trzy i pół roku - grzmiał Trump.

Następnie prezydent USA podkreślił, że "Rosja miała wygrać tę wojnę w trzy dni", ale po latach "Moskwa wygląda słabo". Następnie zarzucił europejskim liderom, że "kupując rosyjską ropę i gaz, Europa finansuje wojnę przeciwko samej sobie".

Trump podkreślił także, że należy "zakończyć rozwój broni biologicznej i jądrowej" i są one "największym zagrożeniem dla przyszłości ludzkości".

