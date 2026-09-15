Zarzuty dla posła PiS Michała W.! Były minister w prokuraturze

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-09-15 18:46

Poseł Michał W. usłyszał prokuratorskie zarzuty. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pełnił funkcję sekretarza stanu. Były wiceminister miał działać na szkodę interesu publicznego. W śledztwie status podejrzanego ma już łącznie 6 osób.

Zarzuty dla posła PiS Michała W.! Były minister w prokuraturze
Autor: Art Service / Super Express
  • Były sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Michał W., usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego.
  • Zarzuty dotyczą działań z lat 2021-2023, podjętych ze szkodą dla interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej.
  • Michał W., będący posłem, dobrowolnie zrzekł się immunitetu, co umożliwiło postawienie mu zarzutów, choć nie przyznał się do winy.
  • W tej samej sprawie status podejrzanego uzyskało już łącznie 6 osób, a postępowanie prowadzi specjalny zespół prokuratorów.

Jakie zarzuty usłyszał poseł Michał W.?

Prokuratura Krajowa poinformowała o przedstawieniu posłowi Michałowi W. zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Jak wyjaśnia prok. Anna Adamiak, Rzecznik Prasowy Prokuratora Generalnego, sprawa dotyczy okresu od 2 lutego 2021 r. do 7 listopada 2023 r. W tym czasie Michał W., jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, miał przekroczyć swoje uprawnienia i nie dopełnić obowiązków.

Zarzut dotyczy przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, dokonanego w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem – ze szkodą dla interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Zgodnie z komunikatem prokuratury, polityk miał nadużyć swojej władzy w sprawach dotyczących Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

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Przedstawienie zarzutów czynnemu posłowi wymaga zgody Sejmu na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W tym przypadku procedura potoczyła się jednak inaczej. Po skierowaniu przez prokuratora wniosku do Marszałka Sejmu, Michał W. podjął decyzję o samodzielnym zrzeczeniu się ochrony.

Michał W. w dniu 17 kwietnia 2026 r. złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, nie czekając na formalne głosowanie w Sejmie. Oświadczenie to zostało przeanalizowane przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która uznała je za formalnie prawidłowe. Taki krok umożliwił prokuraturze natychmiastowe podjęcie dalszych czynności procesowych. Po ogłoszeniu zarzutu poseł został przesłuchany w charakterze podejrzanego, jednak nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

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Postępowanie, w którym zarzuty usłyszał Michał W., ma znacznie szerszy wymiar. Jak informuje prokuratura, dotychczas w tej sprawie status podejrzanego uzyskało łącznie sześć osób. Śledztwo jest kontynuowane przez specjalny Zespół prokuratorów powołany w Prokuraturze Krajowej, który przejął je od Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Zespół ten został stworzony do badania spraw związanych z niedopełnieniem obowiązków i przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w Ministerstwie Sprawiedliwości i Służbie Więziennej.

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