Karol Nawrocki z żoną na wyjątkowej gali. Prezydent zabrał głos

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że eliminowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami jest fundamentalnym interesem i obowiązkiem państwa, a siłę kraju mierzy się jego podejściem do potrzebujących, wskazując, że osoby z niepełnosprawnościami stanowią co najmniej 10% populacji Polski.

Mimo dostrzegalnych zmian, w Polsce nadal istnieje duży problem z dostępnością – prezydent Nawrocki zaznaczył, że aż 87% urzędów publicznych nie jest w pełni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród w konkursie "Lider Dostępności", inicjatywie promującej projektowanie uniwersalne i nagradzającej najlepsze rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne, które zwiększają dostępność budynków i przestrzeni publicznych.

Podczas swojego wystąpienia, prezydent Karol Nawrocki wyraźnie zaznaczył, że eliminowanie przeszkód utrudniających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami leży w fundamentalnym interesie Rzeczypospolitej. Podkreślił, że w procesie budowania silnej wspólnoty narodowej nie można pominąć tej grupy obywateli.

- To obowiązek naszego państwa, aby przy tak dynamicznym rozwoju naszej gospodarki i rozwoju Polski pamiętać zawsze o tych, którzy są [...] słabsi. Siłę państwa mierzy się za sprawą tego, jak jest w stanie podchodzić do tych, którzy potrzebują pomocy - stwierdził prezydent.

Przypomniał również, że co najmniej co dziesiąty Polak posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wspomniał także słowa śp. Piotra Pawłowskiego, założyciela Integracji, który akcentował, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa – dobrymi rodzicami, przyjaciółmi i profesjonalistami w swoich dziedzinach.

- W interesie państwa polskiego jest przełamywanie barier, które nie pozwalają wam stawać się częścią tego wspaniałego organizmu, jakim jest Rzeczypospolita - zwrócił się prezydent do zgromadzonych osób z niepełnosprawnościami.

Uroczystość wręczenia nagród w Pałacu Prezydenckim zgromadziła szereg osobistości. Oprócz pary prezydenckiej, Marty i Karola Nawrockich, obecni byli m.in. rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska, a także liczni przedstawiciele organizacji i środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Mimo dostrzegalnych zmian w zakresie dostępności w Polsce, prezydent Nawrocki zwrócił uwagę na wciąż istniejące wyzwania.

- Mamy świadomość, że w Polsce coś się zmienia, ale wiemy też, że, jak mówi ostatnia analiza, aż 87 proc. polskich urzędów nie jest jeszcze gotowych do tego, aby być w pełni dostępnymi. Mamy więc bardzo dużo do zrobienia - podkreślił, wskazując na skalę przyszłych działań.

Laureaci konkursu

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny Lider Dostępności jest inicjatywą Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jego idea narodziła się z pomysłu śp. Piotra Pawłowskiego, twórcy Integracji, który zmarł w 2018 roku. Głównym celem konkursu jest promowanie koncepcji projektowania uniwersalnego oraz wyróżnianie najlepszych rozwiązań w dziedzinie urbanistyki i architektury, które przyczyniają się do dostosowania budynków i przestrzeni publicznych do potrzeb osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami i ograniczeniami.

Prezydent wraz z Martą Nawrocką, uhonorowali laureatów w siedmiu kategoriach, nagradzając najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne sprzyjające dostępności.

Duży obiekt użyteczności publicznej: Nagrodę otrzymał Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Mały obiekt użyteczności publicznej: Przyznano dwie równorzędne nagrody (ex aequo) dla Centrum Kultury Stodoła w Zamarskach oraz Teatru Pinokio w Łodzi.

Przestrzeń publiczna: Nie przyznano nagrody głównej, jednak wyróżniono ścieżkę ułatwionego dostępu w Błędnych Skałach (Park Narodowy Gór Stołowych) oraz otwarty dziedziniec przed Zamkiem w Poznaniu.

Obiekt biurowy/handlowy: Nagrodę otrzymał kompleks AFI Office House, zlokalizowany przy ul. Towarowej 22 w Warszawie.

Obiekt mieszkalny/hotelowy: Wyróżniono projekt rewitalizacji trzech kamienic na zespół mieszkalny w systemie TBS przy ul. Mariackiej w Katowicach.

Obiekt zabytkowy: Kategoria miała dwóch równorzędnych zwycięzców (ex aequo): Międzymurze – Podziemia Wawelu i Taras Międzymurza w Krakowie, a także budynek C19 Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

Koordynator ds. dostępności: Laureatką została Joanna Kapa, koordynatorka ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

Architekt/Urbanista: Nagroda powędrowała do Józefa Franczoka i Marcina Kolanusa z pracowni Port.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała dotychczasowa prezydentura Karola Nawrockiego:

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