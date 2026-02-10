Zapadła decyzja ws. nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Czarzasty komentuje

2026-02-10 10:55

Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek Prawa i Sprawiedliwości o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, które miało dotyczyć rzekomych powiązań marszałka Włodzimierza Czarzastego. Marszałek odniósł się do tej decyzji, a także zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy o KRS.

  • Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek Prawa i Sprawiedliwości dotyczący rzekomych powiązań marszałka Czarzastego.
  • Służby specjalne nie zgłaszają zastrzeżeń co do dostępu marszałka Czarzastego do informacji o najwyższej klauzuli tajności.
  • Marszałek Czarzasty zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy o KRS i zapowiedział, że w razie braku podpisu wyda obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków KRS, działając w granicach obowiązującego prawa.

W poniedziałek 9 lutego Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Powodem miał być artykuł w "Gazecie Polskiej" dotyczący rzekomych powiązań marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

- Informuję państwa, że wczoraj na podstawie art. 173 ust. 1 Prezydium Sejmu odrzuciło ten wniosek stosunkiem głosów 4 do jednego – przekazał Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej.

Marszałek przypomniał, że Jacek Dobrzyński wcześniej potwierdził, iż Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności. Podkreślono, że służby specjalne nie zgłaszają w tej kwestii żadnych zastrzeżeń i działają zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Oznacza to, że nie stwierdzono wobec mnie ani w moich kontaktach niczego niestosownego. Tę sprawę uważam za zakończoną – skomentował polityk.

Apel do prezydenta

Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). Określił ją jako "dobrą regulację, która zapewnia obywatelom prawo do sądu i ogranicza przewlekłość postępowań".

- Jako marszałek Sejmu działam w granicach prawa, dlatego jeżeli nie doczekam się na podpis prezydenta pod ustawą o KRS, wydam w przeciągu dwóch dni obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków KRS – zapowiedział Włodzimierz Czarzasty. - To nie jest dobre prawo, na podstawie którego wydaję to obwieszczenie, ale jest to prawo obowiązujące. Istnieje szansa jego poprawienia - ustawa leży obecnie u pana prezydenta - dodał.

Czarzasty zwrócił się także do obywateli z apelem o zaangażowanie w proces odnowy wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie podkreślił rolę sędziów, którzy, jak zaznaczył, "przez ostatnie lata bronili praworządności i dziś są potrzebni w procesie wyłaniania kandydatów do KRS". Zauważył, że jest to sprawa o dużej wadze, gdyż bezpośrednio dotyczy obywateli, a "Polska obywatelska dla niego najważniejsza".

WŁODZIMIERZ CZARZASTY