Czarzasty uderza w prezydenta. Padają pytania o Moskwę

Włodzimierz Czarzasty, Marszałek Sejmu, zapowiedział serię pytań do prezydenta Nawrockiego podczas RBN.

Pytania dotyczą wizyty w Moskwie w 2018 roku oraz domniemanych powiązań ze środowiskami pseudokibiców.

Czarzasty dopytuje też o ukryte zdjęcia z pielgrzymki na Jasnej Górze. Jakie odpowiedzi usłyszy?

Co prezydent robił w Moskwie w 2018 roku?

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zamierza zapytać prezydenta Karola Nawrockiego o jego aktywność w Moskwie w 2018 roku.

Jak mówił: "Co pan robił panie prezydencie w 2018 roku w Moskwie? Z kim się pan spotykał?".

Pytanie to budzi wiele spekulacji i może rzucić nowe światło na dotychczas nieznane aspekty działalności prezydenta.

Kontrowersyjne powiązania prezydenta

Czarzasty nie poprzestaje na pytaniach o Moskwę. Marszałek Sejmu zamierza również poruszyć temat domniemanych kontaktów prezydenta Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców i przestępczego półświatka.

"To są pytania dotyczące kontaktów prezydenta Nawrockiego ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka" – zaczął.

Wśród zarzutów pojawiają się koneksje z osobami takimi jak "Wielki Bu" oraz incydenty z udziałem Tomasza P., pseudonim "Dragon", podczas pielgrzymki kibiców na Jasnej Górze.

Bijatyki i przestępczość

Marszałek Czarzasty wspomina także o udziale prezydenta w bijatykach z członkami grupy "Chuligani Wolnego Miasta" w 2009 roku.

"Dotyczy też bijatyk wraz z członkami grupy Chuligani Wolnego Miasta w 2009 roku, w której uczestniczyły osoby później skazywane za poważne przestępstwa, między innymi handel narkotykami, podpalenia i pobicia" – kontynuował.

Te rewelacje mogą poważnie nadszarpnąć wizerunek prezydenta i wzbudzić pytania o jego przeszłe związki.

Tajemnice Kancelarii Prezydenta

Włodzimierz Czarzasty sugeruje również, że Kancelaria Prezydenta ukrywa część zdjęć z polskiej pielgrzymki na Jasną Górę, co ma dodatkowo wzbudzać podejrzenia.

"Warto zapytać też, czego się boi Kancelaria Prezydenta, ukrywając część zdjęć i polskiej pielgrzymki na Jasnej Górze" – podkreślił.

Marszałek Sejmu zapowiada, że będzie dążył do wyjaśnienia tych kwestii, co może prowadzić do dalszych kontrowersji i ujawnienia nieznanych faktów z życia prezydenta Nawrockiego.

