W grudniu rozpoczęły się prace roboczego zespołu do spraw wypracowania porozumienia między rządem a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Jednym z ośmiu tematów do omówienia jest wieloletni postulat Solidarności – wprowadzenie emerytur dla osób, które wypracowały odpowiedni staż: 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Utworzenie zespołu było gestem wobec związkowców, zniecierpliwionych ignorowaniem przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek ustaw, które miały do systemy emerytalnego wprowadzić możliwość przejścia na emeryturę stażową, zanim osiągnie się ustawowy wiek emerytalny. Chodzi o obywatelski projekt ustawy przygotowany przez NSZZ „Solidarność” oraz projekt złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wcześniej do Sejmu trafił też podobny projekt OPZZ – on także trafił do sejmowej zamrażarki.

– Na emerytury stażowe czeka grupa pracowników głównie z przemysłu ciężkiego, którzy dobrze zarabiają i odłożyli kapitał emerytalny wyższy niż przeciętni Polacy. Ciężko na ten kapitał pracowali i powinni mieć wybór: pracować dłużej, czy skorzystać z niego nieco wcześniej – tłumaczy „Super Expressowi” Marek Lewandowski, rzecznik „Solidarności”. – Niestety nasz projekt ustawy o emeryturach stażowych utknął w sejmowej komisji, a prezydencki projekt nie został nawet skierowany do pierwszego czytania. Jest to skandal i podważanie autorytetu prezydenta – dodaje związkowiec.

Członków „Solidarności” zirytowały wypowiedzi prezesa PiS na temat emerytur stażowych. Ostatni raz Jarosław Kaczyński zabrał głos na ten temat na początku grudnia 2022 r. w Chojnicach. Przypomniał on, że jest to "postulat Solidarności z porozumień i jeśli dobrze pamiętam, to pisał to własną ręką mój świętej pamięci brat". Lider PiS zaznaczył jednak, że wówczas były inne okoliczności. – „Jeśli chodzi o emerytury, jako ogólna zasada, to przykro nam, ale dopiero wtedy, kiedy będziemy bogatsi, teraz nas na to po prostu nie stać. Bardzo mocno zwiększyliśmy możliwości państwa, ale nie są nadal takie, jakie byśmy chcieli” – mówił Kaczyński cytowany przez money.pl.

Jak te słowa komentuje „Solidarność”? – Widać, że PiS nie chce podjąć tematu. Członkowie „Solidarności" stanowią liczną grupę (700 tys. osób) i my w roku wyborczym tego tematu nie odpuścimy. Wcześniej PiS było znane z wiarygodności, ale widać, że to się zmieniło. Obawiam się, że przez emerytury stażowe PiS może przegrać wybory 2023 – podkreśla Marek Lewandowski.

