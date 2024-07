Zamach na Trumpa. Polscy politycy komentują: Atak jest wstrząsający. Trump już wygrał

Nie Tusk ani Hołownia! To on powinien wystartować w wyborach prezydenckich

W sobotę, 13 lipca doszło do zamachu na Donalda Trumpa, byłego prezydenta USA. Trump został ranny podczas sobotniego wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii. Zginęły dwie osoby w tym zamachowiec, a kolejne dwie zostały poważnie ranne. Po tym zdarzeniu przywódcy wielu krajów nie kryli szoku z powodu zamachu na Trumpa.

Na wydarzenia z Butler zareagowali również polscy politycy. Leszek Miller napisał: "Zamachowiec zabity. Ameryka w stanie wrzenia". Natomiast Sławomir Mentzen stwierdził, że wydarzenie z Pensylwanii poprawi wyniki byłego prezydenta USA. "Trump już wygrał".

Do zamachu na byłego prezydenta odniósł się również prezydent Andrzej Dudaj: "To wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale też dla całego wolnego i demokratycznego świata".

"Panie Prezydencie, wraz z Pana Najbliższymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli dziękuję Bogu za ocalenie Pana życia. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia z nadzieją, że odniesione obrażenia nie są dotkliwe i szybko odzyska Pan pełnię sił" - napisał Duda.

"Życzę prezydentowi Donaldowi Trumpowi szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Przemoc nigdy nie jest odpowiedzią na różnice polityczne w demokracji. Jestem pewien, że jest to jedna rzecz, co do której wszyscy możemy się zgodzić bez cienia wątpliwości" - przekazał Donald Tusk, przy pomocy platformy X.

