Zakulisowe rozmowy Bodnara z Kancelarią Prezydenta. Co ujawniono?

Sejm przegłosował już nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, teraz ustawa w takim kształcie trafi do Senatu. Jednak zanim izba wyższa zajmie się projektem, minister sprawiedliwości próbował rozmawiać na ten temat z przedstawicielami prezydenta, by nie narazić się na jego weto. Portal Money.pl poinformował, że 3 maja doszło do spotkania Adama Bodnara z Małgorzatą Paprocką. Minister sprawiedliwości potwierdził te informacje.

- Spotkałem się z panią minister Paprocką, 3 maja w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim też przez chwilę rozmawialiśmy na ten temat. I faktycznie takie rozmowy się toczą. Liczę na to, że jednak pan prezydent uzna, że ta ustawa o KRS i stworzenie, uleczenie tego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, jest ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa polskiego i przywracania praworządności - powiedział Adam Bodnar w TVN24.

Rządową nowelizację ustawy o KRS Sejm przyjął 12 kwietnia. Ustawa zakłada m.in., że 15 sędziów-członków KRS ma być wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie - jak jest po zmianie przepisów z grudnia 2017 r. - przez Sejm. Po wyborze nowych członków KRS obecni sędziowie-członkowie mieliby stracić mandaty. Zgodnie z nowelizacją - prawo do kandydowania na członka KRS miałoby nie przysługiwać sędziom, którzy nimi zostali na podstawie wniosku KRS do prezydenta po zmianie przepisów dotyczących KRS w 2017 r.

Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny potwierdził w #FaktypoFaktach, że rozmawia z Kancelarią Prezydenta w sprawie poparcia nowelizacji ustawy o KRS. Ocenił, że to "ostatni etap, kiedy można jeszcze coś z panem prezydentem skonsultować i nie narazić się na… pic.twitter.com/lVC58RxgnT— tvn24 (@tvn24) May 6, 2024