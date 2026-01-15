Zakończyło się spotkanie Nawrockiego z szefami służb specjalnych. Co ustalono?

W Warszawie 15 stycznia odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb specjalnych. Tematem rozmów było bezpieczeństwo państwa, kondycja służb i kwestie personalne. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, uzgodniono, że spotkania w tym formacie będą odbywać się cyklicznie, a prezydent będzie częściej otrzymywał informacje dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Podczas spotkania prezydent Nawrocki otrzymał raporty od czterech szefów służb. Dotyczyły one kluczowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Rzecznik Leśkiewicz podkreślił, że omawiane sprawy były objęte klauzulą tajności, co świadczy o ich strategicznym znaczeniu.

Rozmowy koncentrowały się również na kondycji polskich służb specjalnych oraz ich współpracy ze służbami innych państw. W dobie złożonych wyzwań geopolitycznych, efektywna wymiana informacji i koordynacja działań na arenie międzynarodowej jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Pan prezydent otrzymał raporty przedstawione przez czterech szefów służb dotyczące najistotniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem RP, ale przede wszystkim identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa obywateli - poinformował.

Jednym z najważniejszych ustaleń spotkania było wprowadzenie cyklicznych rozmów prezydenta z kierownictwem służb specjalnych. Ponadto, prezydent i jego kancelaria będą częściej otrzymywać informacje ze służb specjalnych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Ma to na celu usprawnienie przepływu informacji i zwiększenie efektywności działań w zakresie bezpieczeństwa.

Nominacje oficerskie 

Na spotkaniu poruszono również temat nominacji oficerskich, awansów i odznaczeń w służbach specjalnych. Prezydent Nawrocki zadeklarował, że wszystkie wnioski, które ponownie wpłyną do jego kancelarii, zostaną rozpatrzone. Decyzje będą podejmowane w oparciu o zebrane informacje dotyczące konkretnych funkcjonariuszy.

Pan prezydent zadeklarował, że te wnioski, które ponownie wpłyną do pana prezydenta zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzje w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy wobec których będą kierowane te wnioski - powiedział. - Pan prezydent podkreślił także, że oczekuje pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw, dotyczących tego, co w ostatnim czasie budziło duże zainteresowanie opinii publicznej, a mianowicie podejrzeń dotyczących zaangażowania służb specjalnych w proces wyborczy - dodał.

Rzecznik prezydenta przekazał, że prezydent oczekuje pełnego wyjaśnienia spraw dotyczących zaangażowania służb specjalnych w proces wyborczy. W szczególności chodzi o ujawnianie informacji pochodzących z akt postępowania sprawdzającego w ramach dostępu do informacji niejawnych Karola Nawrockiego (wówczas kandydata na prezydenta) oraz podejrzeń dotyczących nielegalnego finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Nawrocki podkreślił, że decyzje dotyczące funkcjonowania Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego należą wyłącznie do niego.

Na osobnej konferencji pojawili się Tomasz Siemoniak i Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy również odnieśli się do tego tematu.

To spotkanie pozwoliło przedstawić z naszej strony ważne elementy dotyczące rozwoju służb specjalnych w Polsce, zarówno cywilnych jak i wojskowych - powiedział szef MON.

