Radosław Sikorski dobitnie ocenił Węgry. Nie gryzł się w język!

Węgry udzieliły azylu byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, co wywołało ostrą reakcję polskiego rządu.

Szef MSZ Radosław Sikorski porównał to do "gestu solidarności wobec skorumpowanych polityków nacjonalistycznych", uznając za niedopuszczalne.

Węgierski premier Viktor Orban miał stwierdzić, że nie podoba mu się pociąganie ludzi do odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych.

Radosław Sikorski odniósł się do argumentacji Budapesztu, sugerującej zagrożenie praworządności w Polsce, co miało uzasadniać udzielenie azylu Ziobrze. Polski minister przypomniał, że sam otrzymał ochronę międzynarodową w Wielkiej Brytanii w latach 80. po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Podkreślił jednak, że porównywanie obecnej sytuacji Ziobry do emigracji antykomunistycznej jest "nietaktowne".

- W tym czasie moi przyjaciele przebywali w więzieniu i słusznie obawiałem się, że i ja trafię do komunistycznego więzienia. W związku z tym porównanie przez Ziobrę jego obecnej sytuacji do ówczesnej emigracji antykomunistycznej jest nietaktowne - ocenił.

Dodał również, że "w czasach komunizmu sędziowie rzeczywiście byli pod kontrolą partii komunistycznej. Dziś tak nie jest. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że polski sąd nie uwzględnił wszystkich wniosków prokuratury dotyczących osób przebywających obecnie na Węgrzech. To również pokazuje, że sądy podejmują decyzje niezależnie – i tak być powinno".

Solidarność UE i motywacje Węgier

W kontekście Europejskiego Nakazu Aresztowania, Radosąłw Sikorski zaznaczył, że "w UE ufamy sobie nawzajem, zakładając, że nasze instytucje są równoważne". W związku z tym, "jest to wyjątkowo nieprzyjazne, gdy państwo członkowskie UE nie respektuje Europejskiego Nakazu Aresztowania".

Minister spraw zagranicznych wskazał na powiązania Ziobry z fundamentalistycznym think tankiem Ordo Iuris, który, jak stwierdził, "jest jawnie wrogo nastawiony do Unii Europejskiej". Podkreślił, że "Organizacja ta współpracuje z rządem węgierskim i jest również powiązana z American Heritage Foundation, której celem jest osłabienie i sparaliżowanie UE. Zatem istnieje powiązanie religijno-fundamentalistyczne".

Polityk wspomniał również o rozmowie z premierem Węgier, Viktorem Orbanem.

- Z tego co wiem, mój stary przyjaciel Viktor Orban powiedział Donaldowi Tuskowi, że nie podoba mu się pomysł pociągania ludzi do odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych. W pewnym sensie rozumiem jego postawę - ocenił.

Przyszłość relacji polsko-węgierskich

Polski minister nie szczędził słów krytyki pod adresem węgierskiego nacjonalizmu, twierdząc, że "skorumpowany nacjonalizm nie jest patriotyzmem".

- Węgry stały się najbiedniejszym krajem w Unii Europejskiej pod rządami skorumpowanych nacjonalistów. Nie muszę wam tego tłumaczyć: macie najwyższą inflację, a dziś jesteście biedniejsi niż Bułgaria. Nie uważam polityki, która do tego prowadzi, za patriotyczną. Nacjonalizm, który szuka wrogów tam, gdzie ich nie ma i staje po stronie rosyjskich agresorów, nie jest patriotyczny z mojej definicji - stwierdził.

Odnosząc się do przyszłości stosunków polsko-węgierskich, Sikorski podkreślił, że "chociaż przyjaźń obu narodów trwa tysiąc lat, problemem jest obecnie blokowanie przez Budapeszt środków unijnych, które miałyby trafić do Polski z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju". Dodał, że "Uważamy też za niedopuszczalne, że Węgry łamią solidarność w UE i NATO, pozycjonując się w połowie drogi pomiędzy Sojuszem i Rosją".

Sytuacja prawna Ziobry

Zapytany o ewentualne poparcie dla zawieszenia prawa głosu Węgier w UE, Sikorski uzależnił to od przebiegu kwietniowych wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Zaznaczył, że w przypadku manipulacji wyborczych, Komisja Europejska i państwa członkowskie mogłyby zająć wobec Budapesztu "bardziej stanowczą pozycję".

W poniedziałek mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Zbigniewa Ziobry, poinformował, że były minister "uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym". Później dodał, że Ziobro otrzyma dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, który umożliwi mu przemieszczanie się.

Wobec Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, w tym wydawanie poleceń łamania prawa w celu zapewnienia dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wybranym podmiotom, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

w naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Sonda Zgadzasz się ze słowami Radosława Sikorskiego? Tak Nie Nie wiem