2025-09-28 21:59

W dwóch dzielnicach Warszawy wprowadzono nocną prohibicję. To efekt pewnego rodzaju kompromisu. Takich regulacji w całym mieście nie udało się wprowadzić. Pomysł prohibicji miał sam Rafał Trzaskowski. Jednak na chwilę przed głosowaniem miejskich rajców, wycofał się z niego.

Czy Rafał Trzaskowski de facto nie ma władzy w stolicy Polski? Czy sprawa nocnej prohibicji zmiecie go z politycznej planszy? - To znacząca porażka prestiżowa Rafała Trzaskowskiego. Zobaczymy, jakie on z tego wyciągnie wnioski - podkreśla prof. Antoni Dudek w programie "Super Expressu" emitowanym na You Tube. I wyjaśnia: Albo nie należało się w to pchać w tak radykalnie idącą uchwałę, w sytuacji, kiedy się wiedziało, że znaczna część struktur warszawskich partii jest zakładnikami lobby alkoholowego. Ale jak już się poszło, to nie można było się w ostatniej chwili wycofywać, bo to było najgorsze. Trzeba było postawić sprawę na ostrzu noża. I przeforsować tę uchwałę w jej pierwotnej wersji.

Prohibicja w Polsce

- To jedna z największy kompromitacji PO w tym roku. Ta parta pokazała, jak jest skorumpowana. Uważam, że to jest dowód na korupcję Platformy Obywatelskiej. W sprawie tej uchwały powinno być wszczęte śledztwo. Gdyby minister Żurek był poważny, to wszcząłby śledztwo w tej sprawie. Trzeba wyjaśnić, kto stał za całą tą operacją zmiany uchwały. Bo moim zdaniem, tam konkretni ludzie poszli do konkretnych ludzi. I powiedzieli: słuchajcie, macie wobec nas dług wdzięczności. My się absolutnie nie zgadzamy na tę uchwałę. I to powinno być wyjaśnione - mówi prof. Antoni Dudek.

Tymczasem najnowszy sondaż pracowni SW Research dotyczący kwestii prohibicji w Polsce mówi, że  ponad 60 proc. badanych poparło pomysł nocnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w całej Polsce. Za utrzymaniem obowiązujących przepisów opowiedziało się 20 proc. Do Sejmu trafiły już dwa poselskie projekty w sprawie nocnej prohibicji w Polsce. Jeden przygotowali przedstawiciele Lewicy, a drugi Polski 2050. Póki co ograniczenia sprzedaży alkoholu mają zasięg lokalny (np. w Warszawie to Śródmieście i Praga Północ).

SKRÓT DEBATY O PROHIBICJI. ALKOHOLOWA CISZA NOCNA - POMOŻE CZY PRZESZKODZI?
