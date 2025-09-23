Włodzimierz Czarzasty nie ma wątpliwości: nocą alkohol powinien być zakazany w całej Polsce. Ma rację?

Włodzimierz Czarzasty wyraził zdecydowane poparcie dla wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Jak podkreślił, Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który ma kompleksowo uregulować kwestie związane z alkoholem i jego sprzedażą. Szczegóły dotyczące projektu mają zostać przedstawione na konferencji prasowej.

Czarzasty skrytykował pilotażowe wprowadzanie zakazu sprzedaży alkoholu w wybranych dzielnicach, wskazując na jego nieskuteczność.

- Jaki ma sens robienie pilotażu w dzielnicy Śródmieście, jeżeli dwa metry dalej można na Mokotowie kupić alkohol? (...) Przecież ci ludzie będą mogli kupić alkohol dwa metry dalej, dziesięć minut dalej, pięć minut dalej – stwierdził w Radiu Zet.

Wicemarszałek Sejmu argumentuje, że nocna sprzedaż alkoholu prowadzi do "burd na ulicach, zaczepiek na ulicach" oraz "SOR-ów pełnych ludzi". Powołując się na doświadczenia miast, które wprowadziły nocną prohibicję, Czarzasty określił to rozwiązanie jako "dobry, rozsądny, przemyślany i spokojny pomysł". Mimo że nie potwierdził, czy projekt Lewicy zakłada ogólnopolski zakaz, wyraził swoje osobiste przekonanie, że Sejm powinien pracować nad takim rozwiązaniem obejmującym cały kraj.

Alkohol na stacjach benzynowych

Kolejnym postulatem Lewicy jest całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.

- Stacja benzynowa to jest stacja benzynowa, a nie stacja alkoholowa. Naprawdę trzeba mieć duży miszmasz w głowie, żeby po prostu proponować kierowcom alkohol – ocenił polityk.

Wicemarszałek Sejmu podzielił się również osobistym doświadczeniem, informując, że od 10 lat nie spożywa alkoholu z powodu choroby serca, którą dzięki temu udało mu się wyleczyć. Podkreślił, że dba o zdrowie, unikając alkoholu i papierosów oraz utrzymując odpowiednią wagę.

Debata w Warszawie

W czwartek 18 września radni Warszawy mieli głosować nad dwoma projektami uchwał wprowadzającymi nocną prohibicję. Projekt Rafała Trzaskowskiego został wycofany, a projekt Lewicy i Miasta Jest Nasze przepadł w głosowaniu. Ostatecznie radni przyjęli uchwały klubu KO, dotyczące m.in. kampanii edukacyjnej i pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Warto zauważyć, że wiele miast w Polsce już wprowadziło ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Całkowity zakaz na całym obszarze obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i Białej Podlaskiej, natomiast prohibicja w śródmieściu funkcjonuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i Kielcach.

Również Polska 2050 zapowiedziała złożenie w tym tygodniu projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt ten ma na celu zaostrzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, wprowadzenie surowszych kar oraz doprecyzowanie zasad dotyczących opakowań, aby nie przypominały produktów dla dzieci.

