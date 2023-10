Zakaz palenia jest zrozumiały, ale WHO chce pójść dalej. Zakażą mówienia o papierosach?

Radosław Sikorski wprost: PiS zrobi wszystko, by nie oddać władzy

WHO chce karać za wszelkie wzmianki dotyczące tytoniu. Jeśli te rekomendacje wejdą w życie, nie będzie można informować w mediach - a nawet w filmach - o tytoniu i przemyśle tytoniowym. Może dojść do absurdu - nie będzie można np. napisać artykułu o leczeniu nałogu nikotynowego.

Zachodzi obawa, czy zalecenia WHO nie staną się obowiązującymi w UE. - Zalecenia konwencji ramowej WHO, nawet wsparte przez Komisję Europejską, nie mogą naruszać Traktatów UE, procedur unijnych i polskiej Konstytucji - art. 54 gwarantującego swobodę wypowiedzi w wyrażania poglądów. Zalecenia WHO ingerują w kompetencje państw członkowskich i ich suwerenne decyzje. A przede wszystkim uderzają w producentów tytoniu. Polska powinna wyrazić przeciw nim sprzeciw – komentuje prof. Elżbieta Chojna-Duch, była wiceminister finansów i była członkini Rady Polityki Pieniężnej.

Polska nie powinna się zgodzić

-Ewentualny zakaz publikacji na temat tytoniu sprawi, że GUS nie będzie mógł podać informacji o zdrowiu publicznym, a spółki tytoniowe nie opublikują wymaganych raportów okresowych. Penalizacja wypowiedzi jest absurdalna i niepotrzebnie zaangażuje wymiar sprawiedliwości. Polska nie powinna się na to godzić, gdyż tym samym odda możliwość samodzielnego decydowania o sprawach dotyczących polskich firm, rolników czy uczelni - dodaje pani profesor.

