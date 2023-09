Zagraniczni europosłowie wizytowali Polskę. Liczne uwagi i zastrzeżenia do uczciwości wyborów!

Zbigniew Ziobro przyjechał do Tarnowa poprzeć Piotra Saka. Mówił, że niemiecki rząd traktuje Donalda Tuska jak „swojego Niemca”

W trakcie wizyty w Polsce członkowie delegacji spotkali się m.in. z prezydencką minister Małgorzatą Paprocką, przedstawicielami organizacji prawniczych, obywatelskich, odwiedzili także Państwową Komisję Wyborczą. Jak informuje rmf24.pl, europarlamentarzyści w wydanym po powrocie raporcie wyrazili szereg obaw, dotyczących publicznego zaufania do uczciwości procesu wyborczego w Polsce. Co konkretnie budzi ich największe obawy?

Wizytujący podkreślili obawy, związane z jednoczesnym przeprowadzeniem referendum i wyborów parlamentarnych. Według ich rozmówców miało to na celu obejście przepisów dotyczących finansowania kampanii. Delegacja jest też zaniepokojona tym, że pytania referendalne sformułowane zostały w sposób sugerujący odpowiedzi. Uznano też, że wynikające z polskich przepisów wyborczych zobowiązanie wyborców do jawnej odmowy wzięcia karty do głosowania w referendum można uznać za zagrożenie zasady tajności głosowania dla tych, którzy chcą wziąć udział tylko w jednym bądź dwóch z trzech głosowań.

Ponadto delegacja wyraziła obawy dotyczące kwestionowania przez Polskę uprawnień kluczowych sądów krajowych i zagranicznych, a także nieuznawanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za prawnie ustanowiony sąd Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego. Czynniki te mogą prowadzić do niepewności w przypadku zakwestionowania wyników wyborów. Są też rozczarowani tym, że parlament nie dostosował liczby mandatów w okręgach wyborczych do zmieniającego się poziomu zaludnienia, co zgodnie z prawem proponowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Uwagę członków delegacji zwróciły jednak obawy niektórych rozmówców dotyczące niezrównoważonego przekazu w mediach publicznych. Delegacja odnotowała też obawy zacierania granicy między działalnością państwową i partyjną przez partie polityczne oraz braku pełnej przejrzystości finansowania kampanii.

Członkowie delegacji mają świadomość, że rozwiązanie wielu z tych kwestii przed dniem wyborów jest niemożliwe, zdecydowanie jednak nalegają na podjęcie działań w tych, które można jeszcze naprawić.

