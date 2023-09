Czy Polacy chcą debaty Tuska i Kaczyńskiego? Ten wynik da do myślenia prezesowi PiS

Nie brakuje chętnych do liczenia głosów. Najwięcej zgłosiły KO i PiS

Kampania przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi jest zdaniem wielu Polaków brutalniejsza od poprzednich. Tak jest m.in. w przypadku Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Prezes PiS i szef PO podczas spotkań z wyborcami oraz w mediach przerzucają się wzajemnie bardzo mocnymi oskarżeniami. Do debaty pomiędzy nimi przed październikowymi wyborami jednak jeszcze nie doszło. Choć Tusk wielokrotnie deklarował gotowość do takiego spotkania, prezes PiS i jego sztabowcy do tej pory nie wyrażali jakiegokolwiek zainteresowania zorganizowania takiej debaty.

Kampania wyborcza potrwa do piątku 13 października, do północy. W sondażu dla Rzeczpospolitej i RMF FM zapytano, czy do tego czasu "oczekuje Pan/Pani debaty liderów partyjnych, również z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim?". Jak się okazuje, na taki pojedynek liczy 74,5 proc. ankietowanych (57,3 proc. - "zdecydowanie tak", 17,2 proc. - "raczej tak"). 23,6 proc. osób uważa, że taka debata jest niepotrzebna (12,9 proc. - "raczej nie", 10,7 proc. - "zdecydowanie nie"). Zdania na ten temat nie ma 1,9 proc. uczestników sondażu.

Na debatę liderów PiS i PO czeka 61 proc. zwolenników obozu rządzącego. Spotkania Tuska z Kaczyńskim chciałoby aż 81 proc. wyborców opozycji. Za debatą opowiada się także 78 proc. niezdecydowanych.

Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej i RMF FM przeprowadzono 22-23 września br. na 1000-osobowej grupie respondentów.

