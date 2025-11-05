Hołownia wbił szpilę prokuraturze, ogłosił 27 głosowań w sprawie Ziobry i zdradził, co dalej z ONZ

Hołownia potwierdził, że zrezygnuje z funkcji marszałka 13 listopada.

Ogłosił, że uchylenie immunitetu Ziobrze oznacza aż 27 osobnych głosowań.

Wbił szpilę prokuraturze: „Niezły macie bałagan”.

Stwierdził, że jego szanse w wyścigu o stanowisko komisarza ONZ „znacząco wzrosły”.

Potwierdził, że związki partnerskie ponownie spadły z porządku obrad na prośbę Lewicy.

„Moje szanse wzrosły”. Hołownia o kandydowaniu na komisarza ONZ

Marszałek Sejmu nie ukrywał optymizmu w sprawie swojego kandydowania na międzynarodowe stanowisko.

– Mogę powiedzieć z radością, że szanse polskiego kandydata, mnie w tym wyścigu, wzrosły. Wzrosły w sposób znaczący – stwierdził Szymon Hołownia.

Jak dodał, ostateczna decyzja należy do sekretarza generalnego ONZ i „będzie miała charakter polityczny”.

27 głosowań w sprawie Ziobry

Hołownia potwierdził, że Sejm zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

– Macie państwo świadomość, że jeśli będziemy uchylać immunitet posłowi Ziobro, to to jest 27 głosowań. Każdy zarzut będzie głosowany osobno. W sprawie każdego aresztu Sejm podejmie decyzję oddzielnie – zapowiedział marszałek.

To oznacza, że głosowania nad sprawą Ziobry mogą potrwać wiele godzin, a nawet dni.

Hołownia o prokuraturze: „Niezły macie bałagan”

Marszałek Sejmu odniósł się również do medialnych wypowiedzi prokuratora Skiby, który zarzucał mu „brak kindersztuby procesowej”.

– Jeżeli dzisiaj prokuratura Skiba mówi do mnie, że brakuje mi kindersztuby procesowej, to musiałbym powiedzieć: wam brakuje porządku w papierach. Niezły macie bałagan, bracia i siostry, skoro od piątku do poniedziałku nie jesteście w stanie znaleźć pisma, które do was wpłynęło – ironizował Hołownia.

W ten sposób odniósł się do nieporozumień wokół jego przesłuchania w prokuraturze.

„Odpowiedziałem na wszystkie pytania uprawnionego prokuratora”

Polityk wyjaśnił też szczegóły swojego przesłuchania z 10 października.

– Stawiłem się na przesłuchanie, odpowiedziałem na wszystkie pytania zadane przez panią prokurator prowadzącą. Powiedziała jasno, że nie ma do mnie więcej pytań. Nie jest więc prawdą, że się nie stawiam albo że jestem ponad prawem – podkreślił Hołownia.

Zdradził przy tym, że planowane było kolejne przesłuchanie przez Bogdana Święczkowskiego, który „chciał zadawać pytania przez cztery godziny”.

– Powziąłem wątpliwość istotną, nie może być tak, że dwa organy konstytucyjne przesłuchują się nawzajem. Od tego są pisma, nie przesłuchania – dodał.

Związki partnerskie znów odłożone

Hołownia potwierdził też, że projekt ustawy o związkach partnerskich nie zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

– Poprosiła nas o to Lewica, formalnie na piśmie, by przełożyć to na kolejne posiedzenie. Tak właśnie będzie – powiedział.

To już kolejny raz, gdy głosowanie nad projektem jest odsuwane w czasie.

Zmiana marszałka Sejmu. „Dogadujemy szczegóły”

Marszałek potwierdził, że złoży rezygnację 13 listopada, a do zmiany dojdzie podczas posiedzenia Sejmu w dniach 18–19 listopada.

– Współpracuję już z marszałkiem Czarzastym, dogadujemy szczegóły przekazania odpowiedzialności. Decyzja zapadnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu – poinformował.

