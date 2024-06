Zaczęli od Romanowskiego skończą na Kaczyńskim? "Marzę, by go zobaczyć za kratami"

Zaufanie do R. Biedronia jak do Z. Ziobry. Polacy pokazali komu ufają

Chcą rozbić opozycję

Śledztwo dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzi Prokuratura Krajowa, która do tej pory postawiła zarzuty siedmiu osobom, z których trzy trafiły do aresztu. Czwartą, jeżeli zgodzi się na to Sejm, będzie Marcin Romanowski. Wniosek o zatrzymanie i areszt prokuratura uzasadnia obawą o matactwo i utrudnianie postępowania przez podejrzanego w związku z grożącą mu surową karą. Dla Michała Wójcika cała historia jest skandalem. Skandalem nazywa to Michał Wójcik. - Chcą całkowicie rozbić opozycję, działają w ramach politycznej zemsty. Dziś każdy z naszego obozu prawicy może być potraktowany w taki sposób, ta władza nie ma żadnego umiaru. Nie pozwolimy na to - mówi wiceprezes Suwerennej Polski.

Kaczyński za kratami? Marzę o tym

Okazuje się, że obawy Wójcika są uzasadnione, bo dla Witolda Zembaczyńskiego (44 l.) widok prezesa Prawa i Sprawiedliwości w więzieniu to wręcz marzenie. - Jarosław Kaczyński za kratami, to jest obrazek, o którym ja marzę. Za to wszystko, za całokształt. - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej. Członek komisji śledczej ds. Pegasusa dodaje, że z czasem na światło dzienne będą wychodziły kolejne informacje i dowody na odpowiedzialność Kaczyńskiego. - Prezes może beknąć za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, bo z tym mieliśmy do czynienia w jego reżimie – uważa Zembaczyński. Tymczasem sam prezes PiS zdaje się nie obawiać takiego scenariusza. Zapewniał o tym niedawno w „Sednie Sprawy” - Od wielu lat słyszę, że będę siedział i na razie jestem na wolności. Sądzę, że tak zostanie – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

