Zachowanie posła Konfederacji wzbudziło emocje w Sejmie. Hołownia musiał zareagować: "Proszę opuścić salę". Nagrania krążą po sieci

Był czwartkowy (20 lutego) wieczór, a w Sejmie miał rozpocząć się blok głosowań, gdy uwagę marszałka Sejmu skupił na sobie poseł Konfederacji, Ryszard Wilk. Szymon Hołownia wprost się do niego zwrócił: - Panie pośle Wilk, proszę opuścić salę (...), dobrze? - poprosił. - Pan poseł Płaczek pana wyprowadzi, bo zdaje się, że nie jest pan w stanie uczestniczyć w obradach - dodał marszałek Hołownia. Po sieci krążą też nagrania, na których widać, że już chwilę wcześniej poseł Grzegorz Płaczek z Konfederacji, stał obok posła Wilka i z nim rozmawiał, podszedł do nich też inny poseł.

O pośle Wilku było już kiedyś głośno

To nie pierwszy raz, gdy uwaga skupia się na pośle Ryszardzie Wilku. W maju zeszłego roku, jak opisywał wtedy portal krakow.gazeta.pl, poseł miał zostać znaleziony przez policjantów, gdy siedział na ulicy w miejscowości Kamionka Mała (woj. małopolskie). Policjanci podeszli do niego, po czym pomogli mu wstać, a właściwie mieli go podnieść, gdyż sam miał trudności z ruszenia się z jezdni. Funkcjonariusze odprowadzili mężczyznę do radiowozu, ale to nie był koniec. Wilk pokazał im swoją legitymację i zaczął się awanturować.

Gdy emocje już opadły, wówczas poseł Ryszard Wilk postanowił zabrać głos w sprawie. Na Facebooku odniósł się do zajścia, napisał tak:

Odnośnie doniesień medialnych na temat mojego incydentu z Policją. Potwierdzam, że taka sytuacja miała miejsce. Stres i emocje zawsze znajdą jakieś ujście, ale nigdy nie powinny w taki sposób. Spotkałem się już z policjantami i wyjaśniliśmy sobie sprawy, przyjęli moje przeprosiny, natomiast sprawa zrobiła się medialna. Przepraszam Was wszystkich za powstałą sytuację. Szczegółów zdarzenia nie będę komentować. Mam nadzieję, że sytuacja nie będzie tego wymagać, ale nie zamierzam korzystać z żadnych przywilejów poselskich w tej sprawie - wyjaśniał wówczas w oświadczeniu Wilk.

Jesienią zeszłego roku w Sejmie zajmowano się immunitetem posła. Szymon Hołownia mówił wtedy w czasie konferencji prasowej: - Przeczytałem wniosek o uchylenie immunitetu posła Konfederacji Ryszarda Wilka. No, nieźle pan poseł nawywijał. Nie wiem, ile trzeba mieć w sobie wchłoniętego, żeby w ten sposób się zachowywać. Jak się państwo zapoznacie z treścią tego wniosku, powiem szczerze, to już nawet nie jest ułańska fantazja. Pan poseł rozumiem, że później przeprosił policjantów za to, co do nich mówił, natomiast zapowiedzi, które formułował, to jest trochę śmieszne, a trochę straszne - komentował na początku października 2024 Hołownia.

Kim jest Ryszard Wilk, poseł Konfederacji?

Ryszard Wilk to poseł obecnej kadencji, który w wyborach do Parlamentu Europejskiego startuje jako kandydat Konfederacji w okręgu numer 12 obejmującego województwo dolnośląskie i województwo opolskie. W opisie na Facebooku przedstawia się jako: poseł na Sejm RP, prezes okręgu Nowy Sącz partii Nowa Nadzieja/Konfederacja, przedsiębiorca, inżynier, ratownik WOPR.

Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal | 2025 02 20

Prawa strona wystawia sobie dziś niesamowite świadectwo. Najpierw Siarka. Potem SH zwraca się do posła @ryszard_wilk z @KONFEDERACJA_ aby ten opuścił salę, bo chyba nie jest w stanie brać udziału w obradach. Polski sejm. Dwa krótkie nagrania posła przed opuszczeniem sali. pic.twitter.com/wSdoZaXwb3— Cichy_Paszczak (@Cichy_Paszczak) February 20, 2025