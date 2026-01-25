Zaangażowanie polityczne Jerzego Owsiaka pod lupą. Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

Najnowszy sondaż dla Wirtualnej Polski ujawnia, jak Polacy postrzegają Jerzego Owsiaka.

Lider WOŚP cieszy się ogromnym zaufaniem jako szef fundacji, ale jego polityczne zaangażowanie dzieli społeczeństwo.

Czy kontrowersje wokół politycznych wypowiedzi Owsiaka wpływają na postrzeganie WOŚP?

Lider z ogromnym mandatem zaufania. Co mówią liczby?

Dane sondażowe z początku 2026 roku nie pozostawiają wątpliwości, Jerzy Owsiak cieszy się ogromnym zaufaniem jako osoba stojąca na czele największej akcji charytatywnej w kraju. Na kluczowe pytanie, czy jest on właściwą osobą do kierowania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, twierdząco odpowiedziało aż 66 proc. respondentów. W tej grupie 42 proc. było o tym „zdecydowanie” przekonanych, a kolejne 24 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. To pokazuje, że dla blisko dwóch trzecich Polaków jego przywództwo jest niekwestionowane.

Przeciwnego zdania było łącznie 17 proc. badanych, a identyczny odsetek (17 proc.) nie miał w tej kwestii wyrobionej opinii. Te wyniki potwierdza ogólna ocena postaci twórcy WOŚP. Pozytywną opinię o Jerzym Owsiaku wyraziło 63 proc. ankietowanych, podczas gdy negatywne nastawienie zadeklarowało 20 proc. z nich. Dane te jednoznacznie wskazują, że pomimo lat kontrowersji i medialnych sporów, jego pozycja jako lidera społecznego pozostaje niezwykle silna.

Zaangażowanie polityczne Jerzego Owsiaka – oś sporu?

Znacznie większa polaryzacja opinii pojawia się, gdy rozmowa schodzi na temat politycznej aktywności szefa WOŚP. Badanie pokazuje, że zaangażowanie polityczne Jerzego Owsiaka to najbardziej zapalny punkt w jego wizerunku. Wpływ jego politycznych wypowiedzi na postrzeganie całej fundacji jest oceniany niemal po równo:

33 proc. badanych uważa, że ten wpływ jest pozytywny.

31 proc. ankietowanych ocenia go jako negatywny.

Największa grupa, bo aż 36 proc. respondentów, wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Tak duży odsetek niezdecydowanych sugeruje, że dla wielu Polaków ocena tego aspektu działalności Owsiaka jest problematyczna lub po prostu nieistotna w kontekście charytatywnego celu Orkiestry. Co ciekawe, na pytanie o to, czy twórca WOŚP angażuje się w bieżące spory polityczne w odpowiednim stopniu, większość (56 proc.) uznała jego aktywność za adekwatną („w sam raz”). Jednak znacząca mniejszość, bo aż 39 proc. Polaków, jest zdania, że angażuje się on za mocno.

Od „Róbta co chceta” do otwartego konfliktu

Postać Jerzego Owsiaka od dawna jest centralnym punktem ideologicznego sporu, który wykracza daleko poza działalność charytatywną. Krytyka, początkowo skupiona wokół hasła festiwalu Pol'and'Rock (dawniej Przystanek Woodstock) – „Róbta co chceta” – z czasem ewoluowała w otwarty konflikt polityczny. Symbolem tej walki stały się ataki medialne, takie jak słynne „wymazywanie” serduszka WOŚP z ubrań polityków w mediach publicznych przed 2023 rokiem czy satyryczne animacje uderzające w finanse fundacji.

Fundacja apolityczna czy głos w ważnych sprawach?

Jerzy Owsiak nigdy nie pozostawał dłużny swoim krytykom i nie unikał zabierania głosu w kluczowych debatach publicznych. Jego otwarte wsparcie dla Strajku Kobiet czy protestów w obronie niezależności sądownictwa dla zwolenników było dowodem obywatelskiej odwagi i spójności z wartościami, jakie promuje fundacja. Dla przeciwników stanowiło to jednak ostateczne potwierdzenie upolitycznienia Orkiestry i przekroczenia granic działalności charytatywnej. Powrót finałów WOŚP na anteny Telewizji Polskiej po zmianie władzy w 2023 roku przez jednych został okrzyknięty końcem cenzury, przez innych zaś był postrzegany jako przypieczętowanie sojuszu z nowym obozem rządzącym.

Fenomen WOŚP a wizerunek lidera – naczynia połączone?

Najnowszy sondaż potwierdza, że Jerzy Owsiak jest postacią wielowymiarową, której nie da się jednoznacznie zaszufladkować. Jest liderem z ogromnym poparciem społecznym, którego praca przełożyła się na realną pomoc i doposażenie niemal każdego szpitala w Polsce. Jednak jego wyraziste poglądy i gotowość do ich publicznego wyrażania sprawiają, że dla części społeczeństwa staje się postacią kontrowersyjną.

Mimo to, wyniki badania wyraźnie pokazują, że dla większości Polaków efektywność i cel działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeważają nad politycznymi kontrowersjami. Silny mandat zaufania dla Owsiaka jako lidera fundacji zdaje się być niezależny od oceny jego politycznych wypowiedzi, co stanowi o sile i fenomenie zarówno jego postaci, jak i całej Orkiestry.

