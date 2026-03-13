Politycy PiS pilnie zjechali na Nowogrodzką. Szydło, Sasin i Terlecki na posiedzeniu

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości spotkało się w Warszawie, aby omówić bieżącą sytuację polityczną i strategię partii.

W spotkaniu wzięli udział czołowi politycy, w tym była premier Beata Szydło i były wicepremier Jacek Sasin.

Dyskutowano o programie partii, sporach z rządem, przyszłych wyborach oraz programie SAFE.

Co dokładnie ustalono na Nowogrodzkiej i jakie to będzie miało konsekwencje dla polskiej sceny politycznej?

Spotkanie kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej

W piątek przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie można było zobaczyć samochody z czołowymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu pojawili się m.in. była premier Beata Szydło, były wicepremier Jacek Sasin oraz wicemarszałek Sejmu poprzedniej kadencji Ryszard Terlecki.

Politycy przyjeżdżali do siedziby partii samochodami, nie zatrzymując się na dłuższe rozmowy z dziennikarzami. Spotkanie odbywa się w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej, czyli miejscu, gdzie regularnie zbiera się kierownictwo ugrupowania. Ujęcia polityków uchwycił fotoreporter "Super Expressu".

W tle dyskusje o strategii PiS

Takie spotkania władz partii zwykle dotyczą bieżącej sytuacji politycznej oraz strategii na kolejne miesiące. W ostatnich tygodniach w PiS dużo mówi się m.in. o programie partii, sporach politycznych z rządem oraz o planach na przyszłe wybory.

Wcześniej władze ugrupowania wskazywały, że podczas podobnych spotkań omawiane są zarówno sprawy wewnętrzne partii, jak i bieżące wydarzenia polityczne w kraju.

Tematem także SAFE i polityka rządu?

Nieoficjalnie wśród tematów rozmów pojawiają się również kwestie bezpieczeństwa oraz polityki gospodarczej, w tym dyskusje o programach europejskich i krytyce działań rządu.

Politycy PiS w ostatnich dniach wielokrotnie komentowali m.in. program SAFE oraz kwestie bezpieczeństwa i energetyki.

