Co z "efektem Czarnka"? Wyniki sondażu pokazują jasno

Sara Osiecka
2026-04-29 7:45

Najnowsze badanie opinii publicznej przeprowadzone przez rzuca nowe światło na preferencje polityczne Polaków. Wyniki sondażu wskazują na dynamiczne zmiany w poparciu dla poszczególnych partii, z wyraźnym liderem i kilkoma ugrupowaniami balansującymi na granicy progu wyborczego.

Autor: wikimedia, Mateusz Kudła (CC )/ CC BY-SA 3.0
  • Koalicja Obywatelska utrzymuje stabilne i najwyższe poparcie. To wskazuje na jej silną pozycję lidera w sondażu.
  • Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja odnotowują spadki poparcia. Dla PiS spadek jest szczególnie istotny, gdyż "efekt Czarnka" nie zadziałał, a Konfederacja, mimo spadku, wciąż jest na podium.
  • Lewica i Konfederacja Korony Polskiej odnotowują wzrosty poparcia i przekraczają próg wyborczy. 

Zgodnie z wynikami sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej", Koalicja Obywatelska nadal cieszy się największym poparciem, uzyskując 32% głosów. Jest to minimalny spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co wskazuje na stabilną pozycję ugrupowania Donalda Tuska.

Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z poparciem 23,2%, odnotowując spadek o 1,3 punktu procentowego. Trudno zatem mówic o pozytywnym "efekcie Czarnka", który był spodziewany po ogłoszeniu byłego ministra edukacji na kandydata na premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Podobnie, Konfederacja również zanotowała spadek o 1,4 punktu procentowego, uzyskując 12% poparcia, co jednak nadal plasuje ją na podium.

Wzrost poparcia odnotowuje Lewica, która z wynikiem 8,7% (wzrost o 1 punkt procentowy) przekracza próg wyborczy. Niespodzianką jest również wzrost poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej, która z 7,9% (wzrost o 0,4 punktu procentowego) również znalazłaby się w Sejmie.

Na uwagę zasługuje znaczący wzrost poparcia dla partii Razem, która z 2,9% w marcu awansowała do 4%. Z drugiej strony, Polska 2050 doświadcza dramatycznego spadku, tracąc zwolenników z 1,8% do zaledwie 0,5%, co stawia ją na skraju politycznej egzystencji.

Wyniki sondażu IBRiS dostarczają cennych informacji na temat aktualnych nastrojów politycznych w Polsce, wskazując na umacnianie się niektórych ugrupowań i wyraźne osłabienie innych.

Sonda
Na jaka partię zagłosowałbyś obecnie w wyborach parlamentarnych?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ