Co z "efektem Czarnka"? Wyniki sondażu pokazują jasno

Koalicja Obywatelska utrzymuje stabilne i najwyższe poparcie. To wskazuje na jej silną pozycję lidera w sondażu.

Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja odnotowują spadki poparcia. Dla PiS spadek jest szczególnie istotny, gdyż "efekt Czarnka" nie zadziałał, a Konfederacja, mimo spadku, wciąż jest na podium.

Lewica i Konfederacja Korony Polskiej odnotowują wzrosty poparcia i przekraczają próg wyborczy.

Zgodnie z wynikami sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej", Koalicja Obywatelska nadal cieszy się największym poparciem, uzyskując 32% głosów. Jest to minimalny spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co wskazuje na stabilną pozycję ugrupowania Donalda Tuska.

Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z poparciem 23,2%, odnotowując spadek o 1,3 punktu procentowego. Trudno zatem mówic o pozytywnym "efekcie Czarnka", który był spodziewany po ogłoszeniu byłego ministra edukacji na kandydata na premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Podobnie, Konfederacja również zanotowała spadek o 1,4 punktu procentowego, uzyskując 12% poparcia, co jednak nadal plasuje ją na podium.

Wzrost poparcia odnotowuje Lewica, która z wynikiem 8,7% (wzrost o 1 punkt procentowy) przekracza próg wyborczy. Niespodzianką jest również wzrost poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej, która z 7,9% (wzrost o 0,4 punktu procentowego) również znalazłaby się w Sejmie.

Na uwagę zasługuje znaczący wzrost poparcia dla partii Razem, która z 2,9% w marcu awansowała do 4%. Z drugiej strony, Polska 2050 doświadcza dramatycznego spadku, tracąc zwolenników z 1,8% do zaledwie 0,5%, co stawia ją na skraju politycznej egzystencji.

Wyniki sondażu IBRiS dostarczają cennych informacji na temat aktualnych nastrojów politycznych w Polsce, wskazując na umacnianie się niektórych ugrupowań i wyraźne osłabienie innych.

