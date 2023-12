Z samego rana Tusk zwołał swoich ministrów. O tym, co uradzili wszyscy mają się dowiedzieć już wkrótce

Komendant Szymczyk będzie miał teraz 20 tys. zł emerytury! Poseł Brejza brzmi: "To osoba, która rozstrzelała autorytet polskiej policji"

Co za nowina dla PiS-u! Jarosław Kaczyński będzie skakał z radości

Kto by się spodziewał?

Pod koniec listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier Morawiecki w poniedziałek 11 grudnia przedstawi Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska, a jest to dość prawdopodobne, ponieważ klub Prawa i Sprawiedliwości ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Większość, 248 posłów, ma koalicja Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, a jej kandydatem na premiera jest właśnie Donald Tusk.

W poniedziałek (11.12) o godzinie 16.30 posłowie przejdą do wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 - głosowanie nad wyborem premiera. We wtorek 12. grudnia o godzinie 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15.00.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

NIŻEJ GALERIA, KTÓRA POKAZUJE WNĘTRZA MIESZKANIA PREMIERA