Wszystko jasne?! Tak ma wyglądać cały rząd Donalda Tuska! Komplet nazwisk i ministerstw

Już w poniedziałek 11 grudnia Mateusz Morawiecki ma wygłosić swoje expose, po czym liczyć na uzyskanie sejmowej większości. Wciąż nie zapowiada się, aby ta misja urzędującego jeszcze premiera miała zakończyć się sukcesem. PiS nie ma większości w parlamencie, która pozwalałaby na dalsze trwanie obecnej Rady Ministrów. Klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości, inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Większość 248 posłów ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy, jej kandydatem na premiera jest Donald Tusk.

TVN 24 informuje, że do nowego rządu, razem z Donaldem Tuskiem, wejdzie 19 szefów resortów i co najmniej czworo ministrów-członków Rady Ministrów. W czwartek ma odbyć się jeszcze spotkanie wszystkich liderów w sprawie kandydatów na wojewodów i ostateczne dopięcie listy wiceministrów. W piątek przyszły premier chce po raz pierwszy spotkać się nieformalnie ze wszystkimi kandydatami na ministrów w jego gabinecie. - Na dziś i jutro szef ma zaplanowane "pięciominutówki" z kandydatami na ministrów, którzy do rządu wejdą z ramienia koalicjantów. Dla niektórych to będzie pierwsza taka rozmowa z nowym szefem - mówił stacji bliski współpracownik Donalda Tuska. Na spotkaniach z kandydatami na ministrów Tusk ma omawiać plan ich pracy na pierwsze dni po wejściu do resortów - to rozmowy w cztery oczy.

Od współpracowników lidera PO słychać również, że weekend to czas na przygotowania do exposé i konsultacje przed szczytem w Brukseli, na który, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Tusk poleci tuż po zaprzysiężeniu jego rządu przez prezydenta, czyli 14 grudnia.

Według nieoficjalnych ustaleń stacji, tak ma się przedstawiać nowy rząd Donalda Tuska:

Donald Tusk - premier

Władysław Kosiniak-Kamysz - wicepremier, minister obrony narodowej

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji

Adam Bodnar - minister sprawiedliwości

Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych

Adam Szłapka - minister do spraw Unii Europejskiej

Marcin Kierwiński - minister spraw wewnętrznych i administracji

Tomasz Siemoniak - koordynator służb specjalnych

Andrzej Domański - minister finansów

Borys Budka - minister aktywów państwowych

Sławomir Nitras - minister sportu i turystyki

Barbara Nowacka - minister edukacji

Izabela Leszczyna - minister zdrowia

Dariusz Klimczak - minister infrastruktury

Krzysztof Hetman - minister rozwoju i technologii

Czesław Siekierski - minister rolnictwa i rozwoju wsi

Paulina Hennig-Kloska - minister klimatu i środowiska

Michał Kobosko - minister funduszy i polityki regionalnej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - minister rodziny i polityki społecznej

Dariusz Wieczorek - minister nauki i szkolnictwa wyższego

Marzena Okła-Drewnowicz, minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw polityki senioralnej

Katarzyna Kotula, minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw równości

Agnieszka Buczyńska, minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Jan Grabiec, minister-członek Rady Ministrów, szef kancelarii prezesa rady ministrów

Maciej Berek, sekretarz Rady Ministrów, prezes Centrum Legislacyjnego Rządu

